啟用兩周等嘸人！羽田二航廈國際線11日起暫時關閉

日本東京羽田機場第二航廈國際線設施宣布自11日起關閉。新冠肺炎疫情衝擊航空業，3月29日剛在此營運的全日空國際線將改在第三航廈運作。此外，羽田機場的B滑行道也將於12日起封閉。

共同社報導，原因應羽田機場國際線航班大增，投入620億日圓增建第二航廈國際線設施，剛於上月底開幕。但因疫情影響，國際航班大減，啟用首日只有8個航班在此起降，到了4月10日剩3個航班。此處關閉以後，國際線的航班將全數利用第三航廈。

另一方面，成田國際機場公司10日宣布，原有A、B兩個滑行道，因航班起降大幅減少，為維持機場運作的效率並防止感染擴大，12日起暫時關閉，開放日「再另行通知」。