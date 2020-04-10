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日本將按全國統一標準每戶發30萬日元 最快5月開始
共同社報導，日本總務省10日說，將按全國統一標準向受疫情影響收入減少的家庭，發放30萬日元（約新台幣8.3萬元）現金，希望最快能在5月開始發放。總務相高市早苗表示，為盡快發放給生活艱難的家庭，將儘可能簡化手續。
月收入減至10萬日元以下的單身家庭，屬於發放對象，撫養1名親屬且月收入減至15萬日元以下，也是發放對象。扶養2名和3名親屬的家庭，發放標準則分別為20萬日元和25萬日元以下。民眾基本上透過郵寄方式申請，現金將匯入本人名義的銀行帳戶。
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