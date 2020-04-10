日本將按全國統一標準每戶發30萬日元 最快5月開始

「蝗蟲、瘟疫與飢荒，都阻止不了人類互相殘殺！」死鬥5年、引發沙烏地聯軍武力介入的葉門內戰，9日正式進入了微妙「防疫停火」狀態。在聯合國的調停下，以沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE）為首的海灣聯軍以防疫為由，自周四上午11點起宣布「片面停火」2個星期。儘管沙國聯軍的停火對策，受到國際社會與聯合國安理會的熱烈歡迎，並期待這回的停火能無縫接軌「齋戒月」、直接延展成「正式停戰」；但與之交戰的葉門「胡塞軍」（Houthis），9日仍繼續朝沙國支持的政府軍與聯軍據點開火，並質疑聯軍封鎖葉門的「渴殺戰略」都沒解禁，「防疫什麼的都只是沙烏地操弄國際輿情的謊言！」

2020-04-10 13:01