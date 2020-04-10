避免死灰復燃 馬來西亞延長行動管制令至4月28日

馬來西亞總理慕尤丁宣布，延長行動管制令（行管令）兩周至4月28日。

他今日（4月10日）下午發表電視直播演說時，儘管在過去將近一個月的行管令期間，馬國的新冠肺炎疫情受到控制，但為了徹底阻斷病毒傳播，政府決定再度延長行管令。馬國的行管令原定4月14日到期。

慕尤丁說，延長行管令也符合世界衛生組織的呼籲，即不要過早結束行動管制，以免疫情死灰復燃。