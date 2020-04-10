美部會籲撤銷中國電信執照 海底光纜棄港連台

美國司法部和其他聯邦機構周四(4月9日)基於安全疑慮，呼籲美國聯邦通信委員會(FCC)撤銷中國電信公司在美國境內提供國際電信服務的執照。

美國的中國電信(CTExcel)是中國國有電信公司的美國子公司。中國電信否認有關間諜活動的指控，並稱其 「一直以來都對監管部門抱持高度合作和透明」。

提出呼籲的美國機關，包括國土安全部、國防部、國務院、商務部和美國貿易代表等，都提到 「中國電信的業務存在重大且不可接受的國家安全和執法風險」。

這些風險包括擔心中國電信可能受到中國政府的控制或影響。這些單位還說，中國電信在美國的業務可能會讓中國政府實「進行惡意的網絡活動，從而進行經濟間諜活動，破壞和誤導美國的通信。」

FCC加強審查中國的電信網絡和公司。FCC發言人表示，該機構 「一直在研究這個問題,也歡迎行政部門機關的不同意見，並將仔細審查。」

中國電信駁斥指控

2019年5月，FCC以中國政府有可能利用該電信許可對美國政府進行間諜活動的風險為由，全票否決了中國國有電信公司－中國移動在美國提供服務。緊接著在同年9月，兩名美國參議員要求FCC審查中國電信和中國聯通在美國境內經營的許可。

當時，美國參議院民主黨領袖查舒默(Charles Schumer)和共和黨參議員科頓(Tom Cotton)提出關切，擔憂中國電信和中國聯通 「可能使中國有能力透過美國的電話線、光纖電纜、蜂窩網絡和衛星鎖定美國人或其企業和政府的通信內容的方式」。

中國電信公司在一份聲明中說:「在許多情況下，我們做的已經超出了要求的範圍，證明我們的業務是如何按照最高的國際標准運營和服務我們的客戶......我們可以分享更多的細節，支持我們的立場，並解決任何憂慮。」

棄香港連台灣

4月8日，FCC同意讓谷歌母公司Alphabet Inc啟用從美國連接至台灣的海底光纜，但是基於安全疑慮，不同意啟用連接香港的部份。

美國司法部4月8日表示，美國機構認為 「美國和香港之間的直接光纜連接有很大的風險，將嚴重危害美國的國家安全和執法利益。」

美國和台灣之間的太平洋光纜網絡系統長達8千英裡長。先前這個電信網絡在建設時，谷歌和臉書協助支付相關費用，但在完工後，美國監管機關卻擔憂安全疑慮為由，阻止他們使用。因此，相關機構呼籲FCC至少允許Alphabet Inc啟用加州連接到台灣的部份光纜，終於在8日獲得通過。

鄒宗翰/張慈(路透社)

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