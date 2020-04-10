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歐盟成員國財長就5,900億美元的抗疫救助措施達成協議

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟成員國財政部長終於就規模5,400億歐元（5,900億美元）的一系列抗疫保經濟措施達成協議。路透
歐盟成員國財政部長終於就規模5,400億歐元（5,900億美元）的一系列抗疫保經濟措施達成協議。路透

歐盟成員國財政部長終於就規模5,400億歐元（5,900億美元）的一系列抗疫保經濟措施達成協議。現在輪到歐盟各國領導人化解歧見，最快在下周批准此協議。

在周四舉行的緊急視訊會議中，歐盟成員國財長同意這項救助計畫，以擺脫即將要來的空前衰退。此協議至少暫時平息歐盟在最緊迫的時刻無法團結抗疫的疑慮。

主持歐元集團會議的葡萄牙財長Mario Centeno告訴記者：「今天，我們就三個安全網和一項復甦計畫達成共識，以確保我們在疫情危機過後共同成長，而不是分崩離析。」

共同因應措施包括規模1,000億歐元的聯合就業保障基金、旨在向企業提供2,000億歐元流動性的歐洲投資銀行工具，以及來自歐洲穩定機制高達2,400億歐元的信貸額度。這些措施將為正在進行抗疫刺激支出的歐盟各國提供支持。

眾部長也同意建立一個臨時基金，將幫助推動復甦並救助受疫情打擊最重的國家。法國財長Bruno Le Maire表示，可能會在未來六個月就此基金做出決定，總額可能達到5,000億歐元。

歐盟領導人可能最快下周批准這些救助措施。不過成員國之間的矛盾仍然存在，鑒於許多關鍵分歧在周四的會議上被掩蓋，當歐盟領導人需要做出批准決定的時候，分歧可能會再次浮出檯面。

歐盟 疫情 投資銀行

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