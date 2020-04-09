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新加坡政府規定 家長不准每天接送孩子到祖父母家
新加坡聯合早報網報導，為了保護年長者，新加坡政府不允許家長每天接送孩子到祖父母家，若孩子需要祖父母照顧，就得在這整段阻斷期間把孩子留在祖父母身邊。
衛生部長顏金勇今天（4月9日）在抗疫跨部門工作小組記者會上指出，每一次把孩子接送到祖父母家時，其實就在增加祖父母接觸病毒的風險，而年長者感染病毒時往往病情都會比較嚴重，因此有必要特別照顧這群人。
從事必要服務的員工，若父母倆都無法照顧孩子，則可考慮把孩子送到托兒所。星國民眾還是可以到年長父母的住家探訪他們，但應該只有在必要時才這麼做，同時也減少所接觸的時間並採取防範措施。
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