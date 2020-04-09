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烏干達難民悲歌 禁足在家陷饑荒

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
曾有PTT網友直呼烏干達的防疫是「超英趕美」，但該國如今也進入53例確診的緊張狀態。（photo by Flickr）
曾有PTT網友直呼烏干達的防疫是「超英趕美」，但該國如今也進入53例確診的緊張狀態。（photo by Flickr）

烏干達難民被隔離後竟陷入饑荒！烏干達總統約韋里·穆塞維尼8日透露，已經對3,600個樣本進行了篩檢，共計有53例呈陽性。南蘇丹難民營被下達了禁止外出命令，民團擔心這會引起大饑荒，總統也下令檢疫執法人員不要過度使用武力，並呼籲房東暫時不要驅趕沒錢繳租的房客。

難民憂心朝不保夕

根據《半島電視台》報導，44歲的南蘇丹人詹比爾·曼尼居住在烏干達的基里揚東戈難民營，在這裡幾乎不可能保持社交距離，他擔心新冠病毒會發生近距離傳播。但是，身為難民營的主事者，他更擔心難民們無法獲得食物和水，饑荒似乎是比疫情更大的威脅。

烏干達有140萬難民，主要來自鄰國南蘇丹和剛果民主共和國，是非洲最大的難民人口。烏干達聯合國難民署（UNHCR）公共衛生官員朱利葉斯·卡索齊說：「我擔心，如果病毒到達定居社群，死亡人數將再攀高。」由於其在東非和中非的計劃資金不足，世界糧食計劃署宣布將分配給難民的口糧減少30%，自4月1日起生效。

與此同時，3月30日，烏干達總統約韋里·穆塞維尼實施了緊急命令：「待在家裡！」這是一系列嚴厲措施的一部分，此命令目前適用於難民定居點，防止個人冒險到外面從事小生意或收集柴火做飯。烏干達南蘇丹民間社會組織網路（NoSSCOU）要求能有例外，以便人們能外出取得所需的糧食，但政府尚未正面回應此請求。

烏干達總統展鐵腕

根據《每日監察》報導，穆塞維尼總統還要求房東不得在疫情危機時驅逐房客，他並強調，房東也應該對疫情做出貢獻，世界還沒有到末日，隔離的時間也是有限的，總有一天會結束，「債務可以在處理完疫情之後再清算。」

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