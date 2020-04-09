快訊

檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電
義大利北部一座原本交通很繁忙的橋梁8日坍塌，由於防疫封城措施中斷了原本繁忙的交通，這起意外僅導致2名駕駛受輕傷送醫。消防隊發言人說，這座長260公尺的橋位在義大利托斯卡尼大區（Tuscany）北端，靠近奧拉鎮（Aulla），大約介於熱那亞（Genoa）與佛羅倫斯（Florence）間，於當地時間上午10時25分坍塌。 新華社
義大利北部一座原本交通很繁忙的橋梁8日坍塌，由於防疫封城措施中斷了原本繁忙的交通，這起意外僅導致2名駕駛受輕傷送醫。消防隊發言人說，這座長260公尺的橋位在義大利托斯卡尼大區（Tuscany）北端，靠近奧拉鎮（Aulla），大約介於熱那亞（Genoa）與佛羅倫斯（Florence）間，於當地時間上午10時25分坍塌。 新華社

新冠肺炎疫情肆虐歐洲各義大利的新冠肺炎疫情死亡人數已成全球之最，而養老院是其中的高危地帶。南義一家養老院護理人員集體逃跑，造成9名長者不幸去世，檢查後發現，這之中有人是被餓死的，而檢方已經開始調查此案。

觀察者網報導，義大利南部萊切省索萊托市（Soleto）一家爆發疫情的養老院，護理人員數天前集體逃離，留下87名孤立無援的老人，目前已有9位不幸去世。醫生檢查後表示，並非所有人都是死於肺炎，暗示有人是得不到食物而餓死。

義大利媒體La7.7日直接以標題「新冠病毒對療養院的屠殺：死於饑渴」報導，這家名為Residenza La Fontanella的養老院日前爆發新冠疫情，然而護理人員數天前集體逃離，造成老人至少兩天無人看護。

當地醫生馬蒂亞·馬切羅（Mattia Marchello）表示，養老院被遺棄了，87位老人中至少70人感染。本該給他們提供水和食物的護理人員逃離後一去不返，老人們又髒又餓。

養老院的管理方尚未對事件作出回應，而當地檢方正對此展開刑事調查。

義北部橋梁坍塌釀2傷

義大利北部一座原本交通很繁忙的橋梁8日坍塌，由於防疫封城措施中斷了原本繁忙的交通，這起意外僅導致2名駕駛受輕傷送醫。

消防隊發言人說，這座長260公尺的橋位在義大利托斯卡尼大區（Tuscany）北端，靠近奧拉鎮（Aulla），大約介於熱那亞（Genoa）與佛羅倫斯（Florence）間，於當地時間上午10時25分坍塌。

義大利 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

口罩意象致敬第一線醫護 中市府自製圖卡播放

吳釗燮推特回應蓬佩奧 台灣為援助美醫護自豪

陪伴義大利200年 PRADA甜點老店送蛋糕撫慰醫護人員

最暖心醫護人員優惠！ Krispy Kreme推「原味糖霜甜甜圈」 一盒12顆全部免費請吃

相關新聞

烏干達難民悲歌 禁足在家陷饑荒

烏干達難民被隔離後竟陷入饑荒！烏干達總統約韋里·穆塞維尼8日透露，已經對3,600個樣本進行了篩檢，共計有53例呈陽性。南蘇丹難民營被下達了禁止外出命令，民團擔心這會引起大饑荒，總統也下令檢疫執法人員不要過度使用武力，並呼籲房東暫時不要驅趕沒錢繳租的房客。

新加坡嚴格執行社交安全距離 禁止公私聚會

新加坡政府7日起實施新冠肺炎暫行措施法，嚴格執行社交安全距離，如果在公共場所聚集，執法人員今天起不再勸導，直接發出警告信...

不滿歐盟對新冠肺炎疫情反應 歐洲研究委員會主席請辭

歐洲研究委員會（European Research Council）主席法拉利日前請辭，並表示歐盟對2019冠狀病毒疾病...

芬蘭稱200萬個醫用口罩不合格 中國：中間商自行採購

針對芬蘭政府表示，從廣州採購的200萬個醫用口罩不合格，中國外交部發言人趙立堅下午說，相關物資由芬方透過中間商自行商業採...

醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

新冠肺炎疫情肆虐歐洲各義大利的新冠肺炎疫情死亡人數已成全球之最，而養老院是其中的高危地帶。南義一家養老院護理人員集體逃跑，造成9名長者不幸去世，檢查後發現，這之中有人是被餓死的，而檢方已經開始調查此案。

防堵境外移入 韓國13日起取消台灣等90國免簽

為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）境外移入，韓國政府今天宣布自13日起暫時取消90國的短期免簽...

太快解封將功虧一簣 馬來西亞醫學研究院促延長行管令

馬來西亞政府頒布的行動管制令（行管令）9日進入第23天，當局表示將於10日檢討是否放寬。光華日報報導，一群由馬來西亞醫學...

馬來西亞五星級酒店當隔離中心照顧周到 遭隔離者讚不絕口

五星級酒店充當隔離中心，舒適環境、基本需求及三餐照顧周到，在這樣的環境隔離檢疫，相信趴趴走的情況將大幅改善。

種族主義歧視 吉普賽人成防疫隱憂

歐洲吉普賽人因地位低落，被迫住在貧民窟，受到「環境種族主義」對待！歐盟近日有報告指出，因社會地位低落、非主流族群，廣布歐洲的吉普賽人在各國都必須住在惡劣、無乾淨飲用水的環境，甚至是垃圾掩埋場。歐盟認為他們受到「環境種族主義」的歧視，再加上新冠肺炎的蔓延，恐怕會成為防疫的破口。

樂施會呼籲協助窮國 否則5億多人將因疫情陷貧窮

英國樂施會（Oxfam）警告，除非採取緊急行動協助經濟受到新冠肺炎疫情衝擊的貧窮國家，屆時將有五億多人陷入貧窮。

歐洲將迎來二戰以來最嚴重不景氣 加碼紓困談不攏

新冠肺炎疫情何時結束難料，世界貿易組織（WTO）8日發表最新的全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮13%，比200...

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

對於川普總統揚言美國將不再贊助經費，理由是世界衛生組織「似乎以中國為核心」，世界衛生組織(World Health Organization)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日表示，各國之間此時此刻如果不團結，病毒大流行將會更加惡化。

熱門新聞

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

沈迷電玩20年恐怖模樣曝光 網驚嚇：看起來像外星人

好貴的一餐！ 7名中國女留學生吃火鍋遭舉報罰21萬

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

比較美中捐贈金額 川普：WHO對美國一點都不公平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。