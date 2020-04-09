醫護避疫落跑！義國養老院 87老人遭遺棄、9人慘餓死

新冠肺炎疫情肆虐歐洲各義大利的新冠肺炎疫情死亡人數已成全球之最，而養老院是其中的高危地帶。南義一家養老院護理人員集體逃跑，造成9名長者不幸去世，檢查後發現，這之中有人是被餓死的，而檢方已經開始調查此案。

觀察者網報導，義大利南部萊切省索萊托市（Soleto）一家爆發疫情的養老院，護理人員數天前集體逃離，留下87名孤立無援的老人，目前已有9位不幸去世。醫生檢查後表示，並非所有人都是死於肺炎，暗示有人是得不到食物而餓死。

義大利媒體La7.7日直接以標題「新冠病毒對療養院的屠殺：死於饑渴」報導，這家名為Residenza La Fontanella的養老院日前爆發新冠疫情，然而護理人員數天前集體逃離，造成老人至少兩天無人看護。

當地醫生馬蒂亞·馬切羅（Mattia Marchello）表示，養老院被遺棄了，87位老人中至少70人感染。本該給他們提供水和食物的護理人員逃離後一去不返，老人們又髒又餓。

養老院的管理方尚未對事件作出回應，而當地檢方正對此展開刑事調查。

義北部橋梁坍塌釀2傷

義大利北部一座原本交通很繁忙的橋梁8日坍塌，由於防疫封城措施中斷了原本繁忙的交通，這起意外僅導致2名駕駛受輕傷送醫。

消防隊發言人說，這座長260公尺的橋位在義大利托斯卡尼大區（Tuscany）北端，靠近奧拉鎮（Aulla），大約介於熱那亞（Genoa）與佛羅倫斯（Florence）間，於當地時間上午10時25分坍塌。