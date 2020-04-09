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太快解封將功虧一簣 馬來西亞醫學研究院促延長行管令

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
一名穆斯林坐在空蕩蕩的吉隆坡市中心購物商圈人行道上。美聯社
一名穆斯林坐在空蕩蕩的吉隆坡市中心購物商圈人行道上。美聯社

馬來西亞政府頒布的行動管制令（行管令）9日進入第23天，當局表示將於10日檢討是否放寬。光華日報報導，一群由馬來西亞醫學研究院（AMM）領導的醫療專家促請政府延長行動管制令。

大馬醫學研究院包括11所學院和15個分會，是代表馬來西亞所有醫學專家的註冊機構。

他們指出，佳節期間的人流情況，可能成為病毒傳染的風險，在還沒有藥物及疫苗治療的情況下，不應該讓一個國家太快回到一個正常的生活方式。

他們說，在佳節期間的回鄉潮，可能會把病毒傳染給屬於高風險群的樂齡人士，在休息站的人潮、出遊期間沒有遵守社交距離、從家鄉回到城市等等，都必須列入政府的考量之中。

大馬醫學研究院發表文告指出，在出現疫苗之前，大家都必須要有維持社交距離的習慣。

「至少在今年，無論是齋戒月，開齋節甚至是朝聖聚會，都需要對這些聚會進行控制，監視甚至制止。」

馬來西亞依然每天出現新增病例，迄今已有4119人確診，65人死亡，而多數的死者都是有健康問題的樂齡人士。

他們認為，太早解除行動管制令將讓之前4個星期行動管制令的成果功虧一簣。

他們說，對抗新型冠狀病毒是個長遠之戰，目前在抗疫中已經做了很多的犧牲，且會在今年持續下去。

馬來西亞 社交距離 疫苗

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