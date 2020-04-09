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馬來西亞五星級酒店當隔離中心照顧周到 遭隔離者讚不絕口

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
吉隆坡有高檔飯店被徵調當作隔離處所（示意圖）。歐新社
吉隆坡有高檔飯店被徵調當作隔離處所（示意圖）。歐新社

五星級酒店充當隔離中心，舒適環境、基本需求及三餐照顧周到，在這樣的環境隔離檢疫，相信趴趴走的情況將大幅改善。

光華日報引述馬新社報導，從墨西哥返回馬來西亞的旅遊司機楊艾文（36歲，人名譯音）透露，當被告知即將被帶往五星級酒店進行隔離時，感到驚訝。

他說，機場受到警方、軍方及移民局以社交安全距離的嚴密掌控，所有人在出境前被要求填寫身體狀況表格及接受體溫檢測。

他與另27人共乘一輛巴士前往梳邦再也一家五星級酒店，即便早有心理準備會被隔離，但出乎意料的是入住酒店，不僅一人一房且還備有礦泉水、盥洗用具及三餐照顧。

他說，所有隔離認識在隔離期間不得外出房間，三餐將由酒店方備好放置在房門外，「每天都會有衛生局官員跟進我們的健康狀況；我們不允許叫外賣，洗衣及客房服務費用則自行承擔，直至隔離結束後，衛生部將會消毒房間。」

「首日入住酒店者需要進行新冠病毒檢測，一旦有出現陽性反應，將直接被送往醫院。」

帝盛酒店集團副主席拿汀邢茉莉指出，該集團旗下共有5家酒店，逾千房間從充作隔離中心，位於梳邦的酒店約有290間客房供返國大馬公民、衛生部及執法官員入住，在這段期間，基於安全考量，酒店方不得接受外來人入住。

「我們將會有2至3天的緩衝時間，在隔離期結束後進行消毒，以確保重新對外開放時環境衛生。」

也是馬來西亞酒店業協會會員的她表示，儘管在疫情期間，酒店業因遊客減少而處於不穩定狀態，不過政府使用酒店為隔離中心，多少也減輕負擔。

衛生局 馬來西亞 疫情

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