種族主義歧視 吉普賽人成防疫隱憂

歐洲吉普賽人因地位低落，被迫住在貧民窟，受到「環境種族主義」對待！歐盟近日有報告指出，因社會地位低落、非主流族群，廣布歐洲的吉普賽人在各國都必須住在惡劣、無乾淨飲用水的環境，甚至是垃圾掩埋場。歐盟認為他們受到「環境種族主義」的歧視，再加上新冠肺炎的蔓延，恐怕會成為防疫的破口。

被迫住在惡劣環境

根據《半島電視台》報導，歐盟環境署近日發布報告稱，他們在5個中歐國家至少調查32例環境種族主義的案例。吉普在人在這些國家因為社會地位低落、非主流種族的緣故，容易被當地人排擠到骯髒的環境居住，例如高土石流風險的區域，甚至是高汙染的垃圾掩埋場等。

在斯洛維尼亞的村莊，當地的吉普賽人被迫搬到村莊附近高汙染的溪流旁；匈牙利也有吉普賽人被迫在偏僻的地方蓋簡陋房舍居住，沒有辦法使用乾淨的水、電等基本資源。光是在中歐就至少有6萬吉普賽人淪落被排擠的處境。

須人道協助防疫

「這不是只有在我們調查的國家內，歐洲各國都是這樣。」負責調查的歐洲環保署學者海德格表示，全歐洲約有1200萬吉普賽人，廣佈在瑞典、西班牙、德國等國家，雖然人口總數看起來多，但是分散到各地後就成為弱勢族群，有80%的族人都活在貧窮線以下，生活條件很差，容易成為防疫忽略的地方。

《英國廣播電台》報導，雖然中歐的斯洛伐克3日表示，會幫助境內吉普賽人篩檢新冠肺炎。不過短期內種族主義的歧視難改觀，外界擔心吉普賽人恐怕成為疫情的破口，人權團體也呼籲各國政府，防疫期間對吉普賽人採取較寬容的政策，讓他們接受篩檢或治療。

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