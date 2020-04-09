憂資安問題 德國外交部恐限制使用Zoom

德國政府兩個消息來源表示，由於擔憂安全問題，外交部已限制在固定連接電腦上使用視訊會議軟體Zoom。

其中一個消息來源表示，這項決定是針對使用這家公司應用程式的行動裝置上使用Zoom軟體，還說機密對談將不會在視訊會議上進行，因未全面加密。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而實施的封鎖措施，迫使數百萬人在家工作或修習學校課程，也讓Zoom的使用量創下新紀錄。不過他們今天雇用臉書（Facebook）前安全主管，以因應有關系統的安全問題。

德國外交部做出Zoom有「嚴重」弱點結論並經「商務日報」（Handelsblatt）報導後，做出這項決定。

一個德國政府消息來源表示，職員已獲指示使用電話會議進行手中業務。

另一個消息來源則表示，德國政府對於使用Zoom未採取一致立場，各部門有自己的方針，並說在當前危機下，外交部的限制也有特定例外情形。

Zoom發言人在電子信件聲明中說:「Zoom極度重視用戶安全，並正與各國政府溝通，提供所需資訊，讓他們在制定政策時，做出明智決定。」

台灣當局近日也交代官員停止使用Zoom，而瑞士則建議官員，若主要供應者Skype for Business（商務用Skype）超載的話，能使用微軟Microsoft Teams平台作為應變選項，而非Zoom。