樂施會呼籲協助窮國 否則5億多人將因疫情陷貧窮

英國樂施會（Oxfam）警告，除非採取緊急行動協助經濟受到新冠肺炎疫情衝擊的貧窮國家，屆時將有五億多人陷入貧窮。

英國衛報報導，樂施會指出，為避免新冠病毒擴散而停止經濟活動，全球對抗貧窮的努力恐陷入倒退10年，情況嚴重地區，包括撒哈拉沙漠以南地區、北非和中東地區，甚至可能倒退30年。

樂施會在下周即將舉行的20國集團（G20）、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行三大國際會議前發布這份報告，指出疫情結束時，約78億全球人口可能有一半陷入貧困。

這份由倫敦國王學院（King's College London）和澳洲國立大學（Australian National University）進行的研究指出，新冠肺炎疫情造成的經濟衰退使全球民眾收入下降20%，也將導致每天收入低於5.5美元的人口增加5.48億人。每天收入不到5.5美元，是世界銀行對於貧窮的定義之一。

G20、IMF、世界銀行將以虛擬方式開會，討論為全球最貧窮國家提供債務減免的計畫，並協商是否透過特別提款權 （Special Drawing Rights）增加IMF的可用資金。聯合國日前指出，必須撥款2.5兆美元支持開發中國家度過難關，也說非洲將會失去幾乎一半的工作機會。

樂施會呼籲提出緊急救援計畫，讓貧窮國家可以提供現金給失去收入的民眾，且協助小企業。樂施會表示，所需資金可以透過不同方式取得，包括立即取消開發中國家1兆美元債務及設立至少1兆美元的特別提款權。

樂施會代理執行長José María Vera表示，「全球都感受到新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，對於貧窮國家早已難以生存的民眾，幾乎沒有安全網阻止他們淪入貧困」。