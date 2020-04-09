歐洲將迎來二戰以來最嚴重不景氣 加碼紓困談不攏

新冠肺炎疫情何時結束難料，世界貿易組織（WTO）8日發表最新的全球貿易預測，在最佳情境下，今年貿易將萎縮13%，比2008-09年全球金融風暴的貿易下滑12.6%更嚴重，在最差的情況下更可能減少32%， 相當於1929年到1932年大蕭條時期幅度。

WTO表示，全球正面臨「我們此生最嚴重的經濟衰退」。

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家洛虹絲．布恩（Laurence Boone）8日表示，居家避疫措施每個月會使年度GDP下降2%，每個成員國的產出縮減25%到30%。

紐約時報報導，因為防疫管制措施，工廠裡沒有工人，工地的吊車靜止不動，數百萬人宅居不出，消費銳減。歐洲兩大經濟體德國和法國的數據顯示景氣糟透了，正邁向二次大戰以來最嚴重的低迷期。

法國央行8日說，首季經濟估計負成長6%，是二戰以來最糟，由於去年第4季因全國罷工已微幅萎縮，法國因此正式陷入衰退。

在德國，五大經研機構預估，經濟正步入有史以來最嚴重的衰退，4到6月負成長恐近10%。

這些報告凸顯出經濟惡化速度有如滾雪球，使規畫重啟經濟的各國政府大感壓力，在近幾周矢言投入數兆美元後，考慮再加碼數千億美元的財政支援。

根據ING荷蘭銀行經濟學家預估，在死亡率居歐洲首位、封城已逾一個月的義大利，第二季經濟將萎縮9.6%，而疫情最慘的國家之一西班牙，同期經濟可能負成長8.9%，

各國都設法在公共衛生和經濟隱憂之間取得平衡，他們擔心，既長且深的衰退最後可能證明比凍結經濟以阻絕病毒散播的代價更高。

經濟學家預期，各國停工結束後，經濟緩慢反彈。

但如果德國能做為指標的話，今年稍晚的經濟反彈將不足以彌補慘淡的上半年。德國經研機構預估，德國全年將萎縮4.2%。

在歐元區，分析家預估今年的衰退和萎縮大約在13%左右，相較下，金融危機最慘烈時的2009年，負成長幅度為4.5%。

疫情衝擊來得快又深，各行各業都沒躲過。非必要產業的勞工受命待在家，造成例如法國第一季營造業活動大減75%，工業活動少一半，餐廳、旅館、運輸和批發業的業務都銳減三分之二，旅遊業更是慘不忍睹。法國一個月前管制民眾行動以來，大家足不出戶，消費者支出第一季下滑三分之一，信用卡和銀行卡的使用縮水一半。歐洲各地都差不多。

愈來愈多官員和分析師相信，歐盟必須以巨額紓困案因應。若金額不足，可能發生更大規模的金融、經濟和潛在的社會災難。但歐洲各國財長8日的馬拉松視訊會議卻未能達成共識，包括德國和荷蘭在內部分國家堅持紓困措施要附帶限制政府支出等條件，西班牙和義大利無法接受。