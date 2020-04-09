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譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化
對於川普總統揚言美國將不再贊助經費，理由是世界衛生組織「似乎以中國為核心」，世界衛生組織(World Health Organization)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日表示，各國之間此時此刻如果不團結，病毒大流行將會更加惡化。
譚德塞說，以國家層級來說，如果政黨、宗教團體或其他組織之間出現歧見，「病毒就得以趁虛而入，它可能重創我們，擊潰我們。」
他表示：「現在所有的注意焦點，應該都放在如何挽救人命！請不要讓病毒政治化，它會讓國家分歧變得更加嚴重。」
譚德塞表示：「如果想要拿來炒作，想要有更多屍袋，那就請便。如果你不想要更多屍袋，就應該自制，不要繼續搞政治化了。」
根據世界衛生組織估計，全球貿易可能在受到疫情衝擊之下，在2020年裡較2019年減少13%至32%，而且貿易受創的程度可能超過2008年金融海嘯的規模。
世界衛生組織最新統計顯示，全球目前有144萬新冠病毒確診案例，已有將近8萬3000人死亡，美國則有將近40萬個確診案例，1萬2900人死亡。
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