緊急狀態發布後東京街頭並未「人煙稀少」 因為...

為因應新冠肺炎疫情，日本首相安倍7日宣布七個地區進入緊急狀態，並呼籲人與人之間減少接觸。但日經新聞記者隔天實地走訪東京街頭，發現基本上「馬照跑、舞照跳」。

不同於巴黎和其他城市，安倍這道命令並未強制民眾待在家，而是「呼籲」大眾盡可能避免外出，主動待在家。

然而，截至8日上午，東京街頭行人減少八成的「期望」並未實現。據北海道大學西浦博教授估算，若日本減少80%的人際接觸，兩周內新增感染數就能從高峰轉趨緩和。

在東京確診病例最多的世田谷區，人們基本上還是過著原來的生活。超市、便利商店、咖啡店和牙醫診所等許多場所，到中午前還在營業。甚至還可見到有人攜家帶眷，在公園野餐。一家便當店前仍有顧客排隊買午餐，儘管戴著口罩，對保持距離的呼籲卻不以為意。這樣的情景可說是整座城市的縮影。

安倍頒布緊急狀態，賦予地方市政當局自行制定實施措施的權力。然而，政府並未提供詳細的指導方針，因而讓一般民眾感到混亂，也缺乏迫切感。

東京都知事小池百合子7日晚間預告，她10日才會宣布都內哪些店家要關閉等細節。雖然緊急狀態令允許她能要求學校停課或某些公司暫停營業，但她想先與中央討論該怎麼做，才會「讓暫停營業有效又有意義」。

不過，有些店家仍已先自行停業。儘管沒接獲政府的指示，三越伊勢丹和松屋等百貨公司，紛紛宣布東京都內的分店全面停業，而廣受歡迎的LUMINE購物中心也表示，會關閉東京都內數個銷售據點。