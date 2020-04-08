快訊

國內第三大盜版網站gimy.tv悄悄收攤 網哀鴻遍野

比「泳姿」與「秒數」更重要的事——游泳課怎麼教？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎讓淡定的德國人也慌了？看疫情下的德國變化

德國之聲 / 德國之聲
根據調查結果，除了對經濟下滑的擔憂急劇增加外，目前德國人對自己的健康和工作相當淡定。圖／德國之聲中文網
根據調查結果，除了對經濟下滑的擔憂急劇增加外，目前德國人對自己的健康和工作相當淡定。圖／德國之聲中文網

新冠危機給德國人帶來的恐懼有多大？對此保險公司R+V推出了最新調查結果。具有代表性的調查結果令海德堡大學的政治學家曼弗雷德．施密特（Manfred Schmidt）感到驚訝。15年來，他一直受該保險公司委托主持調查工作。

除了對經濟下滑的擔憂急劇增加外，目前德國人對自己的健康和工作相當淡定。施密特說「他們看上去無憂無慮，酷的令人驚訝。」

並不害怕被感染

如果有誰認為德國人極其擔心自己的健康，那他就想錯了。與2019年相比，德國人對嚴重疾病的擔憂僅增加了6個百分點，從35％增加到41％。這是自1992年以來第二低的水平，僅次於去年。

施密特說：「這是一個令人震驚的消息，真的讓我感到驚訝。給人的感覺就好像是自己平安無恙，而風險是在其他地方。」不過這位科學家認為，受訪者的年齡結構可能也起了影響。他說：「老年人的風險更大，而受訪者是來自所有年齡段的代表。」

而在新冠病毒尚未大規模流行之前，民意調查研究所infratest-dimap的一項相關調查已得出不大相同的結果。當時，有一半（51％）的德國人表示擔心自己或家人感染該病毒。

經濟衰退的威脅

但是所有調查都表明，人們對經濟下滑的擔憂與日俱增。根據R+V保險公司的調查結果，人們對經濟衰退的擔憂比2019年增加了23個百分點，達到58％。對經濟衰退的擔憂不一定會同時導致對自己失業的擔憂增加。

根據調查結果，只有不到四分之一的受訪者同時也害怕自己會失業，這個數字與2019年相等，30年來也一直如此。在施密特看來，這與短工補貼和其他政府資助等措施有很大關系。施密特認為，大多數德國人認為這些措施很有幫助，令人感到放心。

1949年以來的最悲觀時期

儘管如此，德國人還談不上絕對的淡定。因為自1949年聯邦德國成立以來，德國人從未像在新冠病毒危機期間如此悲觀失望過。這是阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）3月底受《法蘭克福匯報》委托進行調查的結果。只有24%的人對今後的12個月充滿希望。阿倫斯巴赫研究所還從未得出過如此低的「希望值」。

但是，所有調查機構得出的一致結論是：在德國人眼中，政府在這場危機中做得很好，因此值得贊揚。這也是R+V保險公司最新調查的結果。最近十年中，幾乎有半數的受訪者認為總體來看，政治家在各種危機中顯得力不從心。在2010年的金融危機和2016年的難民危機期間，持這種觀點的人幾乎佔三分之二。

施密特說，相比之下，德國人在新冠危機期間對政府工作的評判相當溫和。根據最新調查，只有46％的德國人認為政治家不勝任，是最近十年來的最低值之一。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 德國 失業 老年人

相關新聞

新冠肺炎讓淡定的德國人也慌了？看疫情下的德國變化

新冠危機給德國人帶來的恐懼有多大？對此保險公司R+V推出了最新調查結果。具有代表性的調查結果令海德堡大學的政治學家曼弗雷德．施密特...

日本緊急事態宣言 7成日人肯定但認太遲發布

因應新冠肺炎疫情，日本首相安倍晉三昨天針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」。日媒民調顯示，72%民眾予以肯...

澳洲政府：蓄意吐口水散播病毒 恐處無期徒刑

隨著新冠肺炎疫情持續，澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）警告，如有人蓄意向他人吐口水以傳播病毒的話，有可能被判無期徒...

不畏疫情 坎城及威尼斯影展反對線上舉辦

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，坎城影展先前已宣布從原定的5月延至6月底舉行，部分影展表示可能改為線上...

川普揚言擱置世衛捐助 中國：消極影響國際抗疫

美國總統川普7日砲轟世衛以中國為中心，錯過新冠肺炎疫情處理時機，並威脅將擱置美國的捐助。中國外交部發言人趙立堅今天對此表...

新冠肺炎肆虐 這個齋戒月將不同於以往

新冠肺炎肆虐下，伊斯蘭教清真寺用擴音器召喚祈禱的宣禮，在中東多國已改成鼓勵信徒「居家禮拜」。再過兩週，全球估16億穆斯林...

德國建築「空中橋樑」 以便進口中國防疫裝備

德國政府構建了一個「空中橋樑」，以便將在中國訂購的防護裝備及時運回德國。德新社從聯邦衛生部獲悉，漢莎公司的一架波音客機將飛往上海承運25噸的貨物...

梅克爾親自交涉 德向中國國企購買防疫物資

2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延全球，各國防疫物資需求孔急，在德國總理梅克爾親自與中國國家主席習近平交涉後，德國可望直接向...

馬來西亞擬開放局部經濟活動 每個家庭獲4口罩

馬來西亞政府可能在近期考慮開放局部經濟活動，包括在非疫區開放部分製造業和服務業，以解決一些民生需求。同時，每個家庭將平均...

美7參議員致函聯國秘書長 反對中國可選人權調查員

包括克魯茲和盧比歐等7名美國共和黨籍聯邦參議員聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達反對...

冰釋前嫌？中美有意合作 聯手對抗新冠肺炎

4月7日，路透社採訪到一名美國政府高層表示，如果中國真的有心與美國合作，他希望可以分享實驗室的研究：「中國更了解病毒，中國的科學家與病毒對抗的經驗也比美國科學家多一個月...

新冠肺炎疫情衝擊 南韓加碼近9000億元貸款助出口業紓困

新冠肺炎疫情蔓延，衝擊全球經濟。南韓總統文在寅今天宣布，政府將額外提供36兆韓元（約新台幣8900億元）低成本貸款給受到...

熱門新聞

川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資

開除踢爆疫情的羅斯福號艦長惹議 美海軍代理部長辭職

樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

國際原油又崩9%至25美元以下 市場擔心減產不足

川普痛批世衛組織以中國為中心 搞砸防疫工作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。