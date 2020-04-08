新冠肺炎讓淡定的德國人也慌了？看疫情下的德國變化

新冠危機給德國人帶來的恐懼有多大？對此保險公司R+V推出了最新調查結果。具有代表性的調查結果令海德堡大學的政治學家曼弗雷德．施密特（Manfred Schmidt）感到驚訝。15年來，他一直受該保險公司委托主持調查工作。

除了對經濟下滑的擔憂急劇增加外，目前德國人對自己的健康和工作相當淡定。施密特說「他們看上去無憂無慮，酷的令人驚訝。」

並不害怕被感染

如果有誰認為德國人極其擔心自己的健康，那他就想錯了。與2019年相比，德國人對嚴重疾病的擔憂僅增加了6個百分點，從35％增加到41％。這是自1992年以來第二低的水平，僅次於去年。

施密特說：「這是一個令人震驚的消息，真的讓我感到驚訝。給人的感覺就好像是自己平安無恙，而風險是在其他地方。」不過這位科學家認為，受訪者的年齡結構可能也起了影響。他說：「老年人的風險更大，而受訪者是來自所有年齡段的代表。」

而在新冠病毒尚未大規模流行之前，民意調查研究所infratest-dimap的一項相關調查已得出不大相同的結果。當時，有一半（51％）的德國人表示擔心自己或家人感染該病毒。

經濟衰退的威脅

但是所有調查都表明，人們對經濟下滑的擔憂與日俱增。根據R+V保險公司的調查結果，人們對經濟衰退的擔憂比2019年增加了23個百分點，達到58％。對經濟衰退的擔憂不一定會同時導致對自己失業的擔憂增加。

根據調查結果，只有不到四分之一的受訪者同時也害怕自己會失業，這個數字與2019年相等，30年來也一直如此。在施密特看來，這與短工補貼和其他政府資助等措施有很大關系。施密特認為，大多數德國人認為這些措施很有幫助，令人感到放心。

1949年以來的最悲觀時期

儘管如此，德國人還談不上絕對的淡定。因為自1949年聯邦德國成立以來，德國人從未像在新冠病毒危機期間如此悲觀失望過。這是阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）3月底受《法蘭克福匯報》委托進行調查的結果。只有24%的人對今後的12個月充滿希望。阿倫斯巴赫研究所還從未得出過如此低的「希望值」。

但是，所有調查機構得出的一致結論是：在德國人眼中，政府在這場危機中做得很好，因此值得贊揚。這也是R+V保險公司最新調查的結果。最近十年中，幾乎有半數的受訪者認為總體來看，政治家在各種危機中顯得力不從心。在2010年的金融危機和2016年的難民危機期間，持這種觀點的人幾乎佔三分之二。

施密特說，相比之下，德國人在新冠危機期間對政府工作的評判相當溫和。根據最新調查，只有46％的德國人認為政治家不勝任，是最近十年來的最低值之一。

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