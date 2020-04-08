德國建築「空中橋樑」 以便進口中國防疫裝備

德國政府構建了一個「空中橋樑」，以便將在中國訂購的防護裝備及時運回德國。德新社從聯邦衛生部獲悉，漢莎公司的一架波音客機將飛往上海承運25噸的貨物。此外，德國國防部也將提供一些運輸選項。上述兩項措施的目的是，能夠靈活機動地解決運輸問題。醫護人員急需的口罩等防護裝備目前全球緊缺，競爭十分激烈。為此，德國政府開啟了統一採購機制，以便確保對醫院診所的防護設備供應。但是，在全球防護口罩的主要生產地 - 中國，採購和供貨都出現了種種困難。

德國政府四月四日的一份報告顯示，很多中間商根本無法及時供貨，甚至存在大量假冒偽劣產品。此外，貨物運輸方面也存在種種問題。凡此種種，都使交貨時間面臨諸多不確定因素。但是，德國直接前往中國實地採購的策略顯然已經顯示效果。目前，德國已經同上千家能夠生產合格口罩的廠家直接建立了聯繫。四月初，還聯繫到一家中國國有企業，據稱該企業能夠確保口罩的質量和供貨時間。

德國聯邦政府統一採購獲得的防護設備，85%將分配給醫療系統，15%補給聯邦機構，其中包括聯邦警察署和技術援助機構（THW，負責災害和事故救援）。醫生聯合會負責向診所發放，而各聯邦州則負責向醫院和養老院發放防護設備。

德國總理梅克爾周一再度強調，必須盡快改善防護裝備的後勤補給，醫用口罩方面情況已經有所改觀，但尚未達到理想狀態。「我們必須盡一切努力，為醫護人員提供充足的防護裝備，而不是寅吃卯糧過一天看一天。」與此同時，德國政府還採取措施，鼓勵本土企業生產口罩或相關的原材料。如果德國企業轉產口罩，除可獲得貸款補貼之外，還可獲得包銷承諾。

梅克爾直接同習近平溝通口罩事宜

為了解決德國醫用口罩急缺的問題，有報導稱，德國總理梅克爾曾致電中國國家主席習近平尋求協助。據《南德意志報》援引聯邦議院的一份文件報導，為實現德國可以從中國一家國有企業直接獲得防護服，德國總理梅克爾與中國國家主席習近平通了電話，確定了在4月初建立「直接通道」和中德之間搭建「空中橋樑」的問題。

德國政府的努力顯然已經初見成效。周二，一架滿載八百萬醫用口罩的漢莎貨機從上海飛往慕尼黑機場。慕尼黑機場為此舉行了隆重的接機儀式：親自前往機場的德國政要包括巴伐利亞州長索德爾、德國交通部長朔伊爾以及漢莎航空總裁施普爾。

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