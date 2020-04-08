冰釋前嫌？中美有意合作 聯手對抗新冠肺炎

4月7日，路透社採訪到一名美國政府高層表示，如果中國真的有心與美國合作，他希望可以分享實驗室的研究：「中國更了解病毒，中國的科學家與病毒對抗的經驗也比美國科學家多一個月，因此若有機會能直接與他們在武漢的病毒實驗室合作，分享他們的任何研究，我們會十分感激。」

他的立場也與美國政府官員雷同。4月7日，美國國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)在推特上分享中國駐美大使的投書，對於與中國合作表示歡迎，但也說「真正的合作需要透明度和實際行動，而不只是修辭。」

周日（4月5日），中國駐美大使崔天凱也曾投書到《紐約時報》，表明中美兩國在防疫上曾經有過「不太愉快的對話」，但是現在已經是時後讓雙方「團結、合作、互相支援」。

美國仍需要中國

專家認為，川普針對北京的批評只是政治操作，因為美國輿論批評他面對疫情反應太慢，他需要轉移輿論焦點。但是在美國醫療物資嚴重短缺的情況下，美國又需要中國。

根據彼得孫國際經濟研究（Peterson Institute for International Economics）的研究，美國的個人防護用醫療用品，例如口罩與護目鏡，有將近一半都從中國進口。如果光就遮掩口鼻的防護裝備而言，甚至高達70%都依賴中國進口。

美國外交事務委員會的亞洲研究主席（Elizabeth Economy）告訴法新社：「華府當然不想要跟北京疏遠到會讓中國禁止販售醫療用品給美國的程度。」她說:「這也反映了美國大多數人的看法，現在不是國際間互相指責的時後，拯救美國人以及各國人民的性命應該是最優先事項。」

中國的「國際救星」之路

站在中國的立場，與美國為敵也沒有太大好處，尤其在各國被疫情所苦的時後，是中國塑造「國際救星」形象的絕佳時機。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的學者帕爾（Douglas Paal)認為，中國把川普弱化其與盟國的關系視為「歷史性的戰略機遇」，能藉此擴大自己的力量。

帕爾認為，對中國來說，首要目標是「讓川普保持冷靜，盡量避免不必要的損失，讓中國和川普之間的溝通渠道保持暢通。」

這也反映在中國官媒所主導的輿論轉向上。雖然之前「美軍帶病毒到中國」的陰謀論一度上升到中國外交部，但是最近，美國國務院研究外國宣傳策略的全球作戰中心（Global Engagement Center）發現，中國官方的社交媒體已經淡化掉把疫情歸咎給美國的陰謀論。

張慈/鄒宗翰(法新社、路透社)

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