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疫情重創！法經濟今年首季恐萎縮6% 創二戰來最糟表現

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
封鎖下的巴黎街道空無一人。法新社
封鎖下的巴黎街道空無一人。法新社

法國央行8日預估，該國第一季國內生產毛額（GDP）恐較上一季萎縮6%，恐創下1945年來單季最差表現，主要因為新冠肺炎疫情導致全國封鎖，重創經濟活動。

法國央行總裁戴加洛8日在廣播節目上表示，自實施封鎖措施以來，經濟活動減少了近三分之一。封鎖期限每增加15天，對全年GDP影響將達1.5個百分點。

路透報導，這一數字將是二戰以來季減幅度最大的一次，超過1968年第二季創下萎縮5.3%紀錄。

法國 新冠肺炎 COVID-19

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