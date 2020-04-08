疫情重創！法經濟今年首季恐萎縮6% 創二戰來最糟表現

「依然沒有強制力的緊急事態，能發揮多少作用？」日本7日傍晚正式發表了緊急事態宣言，時效為期一個月，適用區域只有東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫以及福岡等共7個地區。過去一個多月以來，日本政府就為了緊急事態的宣布與否十分糾結，認為對經濟民生的衝擊太大、動輒得咎，但隨著國內感染病例持續攀升，加上東京和大阪向中央的防疫施壓，幾經折衝之後終於確定發布緊急狀態。

2020-04-08 08:30