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新冠肺炎疫情下鬧護士荒 世衛：全球缺590萬護士
新冠肺炎疫情凸顯了加強全球醫療衛生工作者人手的迫切性。世衛報告顯示全球缺少護士達590萬名。
光華日報報導，世衛與國際護理協會等機構合作發布的報告顯示，目前全球有將近2800萬名護士。2013年至2018年間，護士人數增加470萬人。
即使如此，世衛表示全球仍有590萬名護理人員的缺口。其中，非洲、東南亞、東地中海國家及拉丁美洲部分地區缺口最大。
為了避免全球護士短缺，該報告估計，出現短缺的國家需要每年平均增加總數8%的護士畢業生，同時提高在衛生系統中就業和留任的能力。這筆費用（按人口）大約每年人均10美元（新台幣300元）。
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