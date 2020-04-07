聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲疫情降溫 電力需求走出低潮期

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
義大利和西班牙的能源消費較前一周增加，德國也出現微幅回升，惟景況嚴峻的英國需求驟降16%。美聯社
義大利和西班牙的能源消費較前一周增加，德國也出現微幅回升，惟景況嚴峻的英國需求驟降16%。美聯社

新冠肺炎疫情導致歐洲電力需求出現近12年最大降幅，如今義大利西班牙等國的疫情減緩，使用電需求開始顯現走穩跡象。

彭博資訊報導，根據英國能源分析公司EnAppSys，歐洲國家在2月第一周到3月最後一周，電力需求銳減27%。歐洲國家的用電需求雖不如去年同期，但義國和西班牙的電力需求比前周高，德國的需求也走穩。

若發電廠長期處於幾乎未運轉的狀態，且獲利微薄，電力公司恐怕難以存活。瑞典國營電力公司Vattenfall成為首家宣布夏天核電廠停止運作的公用事業，原因是電價低迷，導致營運不具有成本效益。

曾經淪為歐洲疫情重災區的義國和西班牙，正逐漸走出病毒陰影，義國5日死亡人數為兩周半以來最少，西班牙新增確診病例也降至逾兩周來最少。

電力業者Terna SpA的數據顯示，義大利6日上午11時的用電量較前周增加5%，但仍比去年同期少2.8%。西班牙電網公司（REE）則指出，西班牙6日用電量雖較前周減少6.1%，但降幅已比兩周前的13%小。

柏林能源智庫Agora Energiewende表示，隨著德國出現六日來最少感染人數，用電量降幅也從兩周前的7.2%，縮小至0.9%。

不過，仍身處抗疫險境的英國，用電需求依然疲弱，6日用電量較前周少16%。政府顧問和科學家表示，英國將在未來7至10天內迎來疫情高峰。

西班牙 疫情 義大利

延伸閱讀

西班牙德國疫情微升溫 俄羅斯新增確診首破千

時尚網紅為疫情重回醫護前線 5天後竟確診粉絲不捨

擺脫疫情衝擊 英國餐飲業者轉型搶攻外送市場

是方3月營收創高 機房抗疫升級

相關新聞

疫情凸顯護士荒 世衛：全球缺近600萬護士

新冠肺炎蔓延之際，世界衛生組織（WHO）今天在一份報告中表示，護士是任何醫療體系中的支柱，雖然2013年到2018年間，...

丹麥擬逐步放寬防疫限制 15日重開幼兒園及小學

丹麥擬逐步解除對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防疫限制，首先自4月15日起重新開放日托托兒所、幼...

歐洲疫情降溫 電力需求走出低潮期

新冠肺炎疫情導致歐洲電力需求出現近12年最大降幅，如今義大利、西班牙等國的疫情減緩，使用電需求開始顯現走穩跡象。

世衛：防疫不能單靠戴口罩

世衛組織周一（4月6日）表示，在洗手以及保持距離難以實行的地方，戴口罩可能是有效措施，但單靠戴口罩無法阻止疫情的傳播。

馬來西亞新冠肺炎 6成死亡病例超過60歲

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，馬來西亞新冠肺炎確診病例累計達3963例，累...

為抗疫關閉學校 專家：效果微小

新冠肺炎疫情延燒，許多國家紛紛採取關閉學校等措施來抗疫。但科學家今天表示，根據過去研究，關閉學校往往無助圍堵新冠肺炎等疫...

松田康博：中國卸責疫情令人反感 美國當然不滿

新冠肺炎疫情蔓延全球，波及美國淪為重災區，也衝擊美中關係。日本學者松田康博表示，新冠肺炎傳染爆發的關鍵就是中國，卻反而指...

俄國空襲敘利亞？ 聯合國不敢仗義

無視國際人道法的規範，敘利亞東北部的學校和醫院竟遭到空襲！聯合國6日的調查報告指出，空襲很有可能是阿塞德政權和俄羅斯造成的，但國際危機組織批評，這份報告對於俄羅斯的責任避而不談，聯合國為了協調敘利亞內戰問題，避免觸怒俄羅斯。

今天是世界衛生日 英女王發聲感謝與致敬全球醫護人員

7日適逢國際衛生日，英國女王伊麗莎白二世在這一天向世界各地的衛生工作者表達感謝與祝福。她說：「我要感謝所有醫療行業工作者...

3M、川普達協議 口罩可出口加拿大

製造業巨頭3M公司6日與川普政府達成協議，將允許公司繼續向加拿大和拉美國家出口N95口罩。公司表示，他們與川普政府制定未來三個月生產1億6650萬片口罩的計畫，提供給美國的醫護人員。

美國大學疫情地圖爆紅 幕後設計者是中國留學生

美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出的疫情即時地圖，是目前全球最著名的防疫參考工具之一：以黑底紅點標示各國的疫情狀況，左右兩側則標註確診、死亡和恢復病例的確切數字，成為各國主流媒體和政府部門最常引用的可靠資料。媒體報導，這張地圖最初的設計者是目前就讀於約翰•霍普金斯大學土木與系統工程博士班的中國留學生董恩盛。

無畏疫情爭權利 中東民眾持續上街

「寧願死於新冠肺炎，也不願餓死！」黎巴嫩、伊拉克和阿爾及利亞等國的示威群眾，無畏新冠肺炎的疫情與政府發布的防疫禁令，至今仍在街頭抗議。許多黎巴嫩人連溫飽都有困難，比起在家隔離，他們更願意上街頭爭取權利。

熱門新聞

OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

杜特蒂下令不配合防疫殺無赦 1農民不戴口罩又砍人遭射殺

上次在17年前！英國首相病重失能不常見 沒明文代理人

英國外相拉布暫代強生 出身牛津、劍橋擁空手道黑帶

新增病例數趨緩 美股三大指數大漲逾7％

市場混亂局勢是否已舒緩？美元是最佳觀察指標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。