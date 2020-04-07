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歐洲疫情降溫 電力需求走出低潮期
新冠肺炎疫情導致歐洲電力需求出現近12年最大降幅，如今義大利、西班牙等國的疫情減緩，使用電需求開始顯現走穩跡象。
彭博資訊報導，根據英國能源分析公司EnAppSys，歐洲國家在2月第一周到3月最後一周，電力需求銳減27%。歐洲國家的用電需求雖不如去年同期，但義國和西班牙的電力需求比前周高，德國的需求也走穩。
若發電廠長期處於幾乎未運轉的狀態，且獲利微薄，電力公司恐怕難以存活。瑞典國營電力公司Vattenfall成為首家宣布夏天核電廠停止運作的公用事業，原因是電價低迷，導致營運不具有成本效益。
曾經淪為歐洲疫情重災區的義國和西班牙，正逐漸走出病毒陰影，義國5日死亡人數為兩周半以來最少，西班牙新增確診病例也降至逾兩周來最少。
電力業者Terna SpA的數據顯示，義大利6日上午11時的用電量較前周增加5%，但仍比去年同期少2.8%。西班牙電網公司（REE）則指出，西班牙6日用電量雖較前周減少6.1%，但降幅已比兩周前的13%小。
柏林能源智庫Agora Energiewende表示，隨著德國出現六日來最少感染人數，用電量降幅也從兩周前的7.2%，縮小至0.9%。
不過，仍身處抗疫險境的英國，用電需求依然疲弱，6日用電量較前周少16%。政府顧問和科學家表示，英國將在未來7至10天內迎來疫情高峰。
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