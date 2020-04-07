世衛：防疫不能單靠戴口罩

世衛組織周一（4月6日）表示，在洗手以及保持距離難以實行的地方，戴口罩可能是有效措施，但單靠戴口罩無法阻止疫情的傳播。

全球新冠疫情已經造成超過7萬人死亡，超過120萬人確診感染。

世衛組織總干事譚德塞（TedrosAdhanomGhebreyesus）在日內瓦表示：「那些因缺乏水資源或者生活條件擁擠，以致於無法實施洗手或者保持距離的措施的地方，或許可以考慮使用口罩。」

譚德塞表示，他理解一些國家推薦或考慮在整體國民中使用醫用或非醫用口罩，但他強調，這可能加劇醫護人員防護裝備的缺乏，而他們面臨著「真正的危險」。

他表示，醫用口罩應優先提供給醫護人員。鑑於有關口罩有效性的討論，譚德塞強調，全球仍存在嚴重的防護用品匱乏。因此，他擔心大範圍的戴口罩會導致醫護人員無法再獲得充分的防護用品。

他還表示，在醫院之外，對於感染新冠病毒的患者及其看護者，應戴口罩。

譚德塞堅稱，對於口罩的有效性還僅有很少的知識。世衛組織對於戴口罩的表態也受到一些批評，認為其立場不清楚。

默克爾：德國要有自產能力

與此同時，德國總理默克爾呼籲在本國以及歐洲本土生產醫用防護裝備。她周一在柏林表示：「從這一疫情中，我們要學到，在這方面我們需要一定的自主性，至少有相當的自產能力。或者是在德國，或者是嘗試在歐洲範圍內協調進行。無論如何，我們必須要有這方面的產能。」

目前，口罩以及防護服等在世界各地都存在緊缺。默克爾說，在口罩的供應方面，現在取得了一些進展，但尚未達到希望的規模。「我們必須努力讓醫院、醫生、護理機構、殘疾人機構及其工作人員能夠有真正充分的防護用品，而非一天只夠一天的量。」

默克爾表示，聯邦經濟部將為此成立一個專門的工作組。德國政府將推動在國內生產口罩的前期產品。其目標並非僅僅滿足短期內的需求，德國政府發言人稱，「（這一做法）將持續數月"。

本周一，德國城市耶拿已實施在商店、公共汽車、火車上必須戴口罩的規定。露天條件下則沒有規定。市政方面稱，並不要求是醫用口罩，而是普通的自制口罩或者遮蔽口鼻的紙巾、圍巾等。市政方面稱，該措施旨在防止傳染他人，而非自我防護。

羅伯特-科赫研究所的建議

根據德國羅伯特-科赫研究所4月3日的建議，簡單的紡織品口罩能阻擋本人在說話、咳嗽或打噴嚏時的飛沫，從而降低傳染他人的風險。至於對本人的防護作用，則尚無充分的研究證據。

羅伯特-科赫研究所還表示，極輕微或無症狀感染者仍可能成為傳播源。在這種情況下，預防性的戴口罩或可降低感染他人的風險。因此，在無法確保安全距離的空間，如公共交通工具、食品店或者工作崗位，戴口罩或有助於減緩病毒傳播。此外，戴口罩還會產生心理效應，讓人們注意保持彼此之間的距離。

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