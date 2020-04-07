俄國空襲敘利亞？ 聯合國不敢仗義
無視國際人道法的規範，敘利亞東北部的學校和醫院竟遭到空襲！聯合國6日的調查報告指出，空襲很有可能是阿塞德政權和俄羅斯造成的，但國際危機組織批評，這份報告對於俄羅斯的責任避而不談，聯合國為了協調敘利亞內戰問題，避免觸怒俄羅斯。
避而不談俄羅斯
根據《半島電視台》和《紐約時報》報導，聯合國6日公布一份報告指出，敘利亞的阿塞德政權與其盟友（俄羅斯）「很有可能」空襲東北部的學校、難民營和醫院等公共設施。聯合國秘書長古特雷斯呼籲，敘利亞內戰的各方勢力應重視國際人道法的規範。
2019年7月聯合國安理會的10個會員國罕見發布「外交照會」，敦促聯合國對敘利亞空襲進行公開調查，原定去年底完成，卻延到最近才公布。NGO國際危機組織的戈宛直言，這份報告對於阿塞德政權和俄羅斯的責任避而不談，他懷疑，聯合國可能為了持續和俄羅斯共同解決敘利亞內戰問題，而避免觸怒俄羅斯。
據人權醫師組織統計，自從2011年敘利亞內戰爆發以來，至少發生595件空襲，其中536件為阿塞德政權和俄羅斯所為。
疫情爆發不堪設想
《德國之聲》報導，自去年底起，俄羅斯和土耳其在敘利亞西北部伊德利卜省的衝突，已造成當地超過100萬人流離失所，大多是老弱婦孺。雖然敘利亞官方統計新冠肺炎確診僅19例，但國際救援委員會的發言人巴斯威爾直言，若疫情爆發後果不堪設想。
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