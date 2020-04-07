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安倍公布緊急事態宣言 東京、大阪等7都府縣實施為期1個月

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安倍正式宣布七都府縣緊急狀態 涵蓋近五成經濟產值

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相安倍晉三7日正式宣布東京、大阪等七個地區進入緊急狀態。圖／美聯社
日本首相安倍晉三7日正式宣布東京、大阪等七個地區進入緊急狀態。圖／美聯社

日本首相安倍晉三7日正式宣布東京大阪等七個地區進入緊急狀態，表示一旦確認民眾的生命不會面臨危險，會立即解除緊急狀態，並表示若人員流動能降低70%至80%，可確保疫情能在兩周內觸頂。

進入緊急狀態的七個都府縣包括東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫及福岡，涵蓋44%人口，緊急狀態將持續一個月。

這也代表占日本近五成經濟產值的地區進入緊急狀態，一些經濟學家預估日本經濟本季衰退幅度可能高達20%。

東京、神奈川縣、千葉縣與埼玉縣佔日本國內生產毛額的三分之一，產值相當於加拿大的經濟產值規模，且著重於服務與零售業。大阪是熱門的觀光城市，也是電子業者Panasonic、夏普與自動化設備廠基恩斯（Keyence）的總部所在地。

再加上大阪府鄰近的神戶，以及中、韓觀光客熱愛的購物地區福岡，總計經濟產值約日本國內生產毛額（GDP）的48%。

根據緊急命令，當地政府無法針對不待在家裡的民眾開罰，因此對經濟活動的衝擊可能不會極為嚴重，不過經濟學家認為，民眾可能會比先前更遵守相關警告。

瑞銀證券首席經濟學家足立証道表示：「民眾將嚴格遵守指令。」他原先預估日本本季經濟年化後萎縮18%，但他現在認為這樣的預估太過樂觀。他說：「將不會出現V型復甦，因為即使疫情開始緩和，消費者將對冒險出門更加審慎。沒人知道會不會有第二波或第三波。」

日本內閣府預計今天也將會敲定規模108兆日圓（9,900億美元）的空前經濟刺激方案，相當於日本經濟產值的20%。

日本經濟 大阪 東京

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