3M、川普達協議 口罩可出口加拿大

製造業巨頭3M公司6日與川普政府達成協議，將允許公司繼續向加拿大和拉美國家出口N95口罩。公司表示，他們與川普政府制定未來三個月生產1億6650萬片口罩的計畫，提供給美國的醫護人員。

川普總統援引1950年的「國防生產法案」，禁止3M公司向加拿大出口N95口罩，在加國引起憤怒。3M公司聲明說：「川普政府承諾取消出口管制，以實施雙方達成的協議，可把美國的口罩向加拿大和拉美國家出口，3M公司是他們防護產品的主要供應商。」

加拿大人口最多的安大略省省長福特說，美國禁止3M公司向安大略出口300萬片口罩，但他後來獲悉其中的50萬片6日已經放行。福特表示，他希望美國的口罩出口禁令可對加拿大豁免，他與美國貿易談判代表賴海哲通話後，感覺有了希望。福特表示，全球運輸的延誤和美國的禁令，使安大略省的醫用防護設備將只能維持一周。

國務院發言人表示，國務卿龐培歐與加拿大外長通電話時，重申美國願與加拿大合作，以維持重要物資的國際供應鏈的運轉。加拿大總理杜魯多表示，加國也為美國提供許多醫療物資，包括手術用的N95口罩、檢測試劑和醫用手套，加拿大的護士也在美國工作。