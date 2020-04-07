非洲適合疫苗實驗？ 法醫生言論惹議

「非洲不是歐洲的疫苗實驗室！」法國有2位醫生近日上節目時宣稱非洲防疫落後，很適合作為新冠疫苗的實驗地。此番言論引發外界大為不滿。WHO秘書長譚德塞罕見動怒譴責，在21世紀居然還會說出這麼種族歧視的言論，非洲足球巨星德羅巴也發文表達不滿，在輿論壓力下，其中一名醫生隨即發表道歉聲明。

惡劣種族言論

根據《英國廣播電台》報導，2位法國醫生上當地節目談論各國疫情發展以及應變措施，當談到歐盟與澳洲的新冠疫苗研發成果時，1名巴黎的加護病房醫生米拉宣稱，非洲沒有口罩、缺乏醫院，不是最適合測試疫苗成效的區域嗎？另一個醫生洛契特隨即點頭附和表示，科學家應該評估進行相關測試。

他們甚至還拿妓女舉例，說醫生會利用妓女做實驗，就是因為她們處於高風險環境卻難以保護自我。對此，譚德塞（衣索比亞人）受訪時罕見表達憤怒，痛批這2人居然活在21世紀還講出這麼種族主義的話，根本把非洲人當成疫苗試驗的白老鼠。

非洲許多重量級人物也出面表達不滿。來自象牙海岸的退休足球巨星德羅巴發文怒斥，這些言論非常的噁心、種族主義。前喀麥隆國腳艾托奧甚至直接說他們倆是「兇手」，這也讓其中一名醫生（報導都沒有公布）發表道歉聲明。

WHO防疫作為

不過《安那多盧通訊社》也報導，譚德塞隨後在訪問中提醒非洲國家，要多推廣國民戴口罩的習慣，如果醫療口罩不夠用的話，非醫療的布口罩也可以先拿來使用，並希望在第一線工作的醫護人員可以優先使用，WHO會協助弱勢國家獲得醫療資源。

《每日郵報》提到，WHO最近還找女神卡卡開會，討論要透過一些大型的數位合作或是募款行動支持醫護人員，目前還規劃要找義大利男高音波伽利、足球巨星貝克漢、歌星艾爾頓強與保羅麥卡尼、中國鋼琴家郎朗等人，卡卡受訪時也說，希望透過名人的影響力幫助全球抗疫。

【更多精采內容，詳見 】