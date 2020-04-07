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無畏疫情爭權利 中東民眾持續上街

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
阿爾及利亞示威的領導人物3月中曾上傳一支影片，呼籲抗議民眾勤洗手和戴口罩，以保護自己不受傳染。(Photo by 影片截圖)
阿爾及利亞示威的領導人物3月中曾上傳一支影片，呼籲抗議民眾勤洗手和戴口罩，以保護自己不受傳染。(Photo by 影片截圖)

「寧願死於新冠肺炎，也不願餓死！」黎巴嫩、伊拉克和阿爾及利亞等國的示威群眾，無畏新冠肺炎的疫情與政府發布的防疫禁令，至今仍在街頭抗議。許多黎巴嫩人連溫飽都有困難，比起在家隔離，他們更願意上街頭爭取權利。

寧死於疫情不餓死

根據《德國之聲》報導，黎巴嫩政府在3月底發布防疫的相關禁令，包括防止大型集會的宵禁，以及強制解散示威者在貝魯特烈士廣場的大本營。然而貝魯特的示威者無視宵禁，在街頭上高喊：「我們要生存！」在的黎波里，人民開著汽車和摩托車縱橫街頭，高呼：「寧願死於新冠肺炎，也不願餓死。」

黎巴嫩自2019年10月17日爆發大規模示威，導火線是政府對WhatsApp課稅，但長期的貧富不均以及政府貪汙腐敗才是根本原因。Hedgeguard的執行長瓦德指出，許多黎巴嫩人連溫飽都有困難，比起在家隔離，他們更願意上街頭爭取權利。目前黎巴嫩約有500多人確診。

擔心示威告終

在伊拉克，目前已有1,000多人確診和超過64名死亡，政府日前也宣布全境封鎖。去年10月2日延燒至今的全國性示威（起因為政府腐敗和高失業率），大部分群眾因疫情紛紛散去，不過仍有少部分示威者在街頭維持象徵性的活動，巴格達的記者邁德節表示，他們擔心一旦離開，軍方便會接管解放廣場，使得示威告終。

「我們已經捱過6個月的子彈和催淚瓦斯，所以在街頭繼續待6個月等疫情結束不是問題。」邁德節表示。然而，因受到數十年的經濟制裁，伊拉克公衛體系脆弱，加上近來沙烏地阿拉伯發動油價戰爭，油價驟降使得伊拉克政府的財政收入減少，恐無法維持政府的正常運作。

籲示威者戴口罩

將近1,500例確診的阿爾及利亞，政府以防疫之名逮捕「微笑革命」的示威者，這是一場從去年2月16日起抗議布特弗利卡競選第5任總統的運動，更是對長期以來腐敗統治階層的不滿，即便在布特弗利卡辭職之後，民眾仍固定在每周五上街頭表達心聲。

不過示威至今尚未止息，幾位示威的領導人物3月中曾上傳一支影片，呼籲抗議民眾勤洗手和戴口罩，以保護自己不受傳染。

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