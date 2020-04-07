時勢造英雄！歐洲疫情下 科學家成為家喻戶曉的名人

若不是因疫情施行社交距離措施，這些人走在路上可能被要求簽名合照。新冠肺炎疫情成就歐洲許多英雄，這些人不是歌手、政治家，而是流行病學家、病毒學家。

紐約時報報導，醫護人員在前線照顧新冠肺炎病患之際，這些專家在不確定、政治分歧、充斥假消息環境中成為可靠資訊來源。

利墨瑞克大學（University of Limerick）心理學教授金塞拉（Elaine Kinsella）表示，當人類基本需求包括我們對於確定性、意義、自尊和歸屬感受到威脅時，危機會創造英雄。

義大利米蘭薩科醫院（Luigi Sacco University Hospital）傳染病科主任蓋利（Massimo Galli）卸下實驗袍暴露在鎂光燈下，只為了弄清事實。關懷備至的蓋利在疫情中迅速受廣大義大利民眾知曉，在電視上傳達疫情相關最新資訊。

蓋利先前稱社交距離是「所有戰役之母」。他擔心義大利多代同堂家庭模式高風險性，認為家庭傳染成為義大利病毒擴散的首要原因。在傳遞訊息之餘，他也回到實驗室與同事繼續做研究。

在希臘，民眾每天晚上六點準時收看國家公共衛生組織（EODY）官員齊奧德拉斯（Sotiris Tsiodras）的簡報。

齊奧德拉斯的陳述很平淡，他經常仰賴筆記更新希臘疫情的最新狀況。偶爾他也提供實用建議，像是如何自製消毒水。齊奧德拉斯也會澄清錯誤資訊，比如官員不懂得布洛芬（ibuprofen）在新冠肺炎病患上的效果。

科學諮詢服務公司SciCo創辦人表示，齊奧德拉斯的幾項關鍵特色讓他受焦慮民眾的喜愛，他顯現出普通人的印象，卻具有專業知識且富含同理心。SciCo創辦人表示，「他很謙虛、樸實且照顧人，他也是一名不可否認的頂尖專家」。

德國柏林夏里特醫院（ Charité university research hospital）首席病毒學家卓斯登（Christian Drosten）自2月起成為電視談話節目的新星。基於研究多年關於SARS病毒，他在節目上提供基於事實、對於德國面臨風險的評估。

他說，「我很樂於解釋我知道的。科學研究必須透明化的和大眾分享，我們才能夠得知當下的狀況。不過，我對不明白的事情也很誠實表明」。