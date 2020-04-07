中越相爭華府發聲明 美軍欲增資抗中

4月2日的中越撞船事件導致中國與越南的關係降到冰點。4月6日，美國國務院發言人摩根·奧塔格斯(Morgan Deann Ortagus)發表聲明，稱對「中國在南中國海帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近撞沉一艘越南漁船」的相關報導表示嚴正關切。

聲明中說: 「我們呼籲中華人民共和國繼續專注於支持國際社會抗擊全球疫情的努力，停止利用其他國家的分心或脆弱性，擴大其在南中國海的非法主張。」

聲明中提到，在各國致力於對抗新冠病毒的時期，北京卻宣布將在其建立的軍事基地永暑礁和蘇比礁設立新的「研究站」，並將特種軍用飛機降落在永暑礁上。此外，中國還繼續在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）周圍部署海上民兵。

國際仲裁法庭根據1982年的《海洋法公約》於2016年7月認定中國的九段線為非法海上主張，美國也支持國際仲裁法庭的意見。

奧塔格斯在聲明中稱:「該起事件是中華人民共和國長期以來維護其非法海權，侵害其位於南中國海的東南亞鄰國的最新舉措。」

美國印太司令部要求增資

中國持續在南中國海主權爭議海域進行武力擴張，引發周邊國家不滿，雖然美國多次出面譴責中方不遵守國際仲裁，但是中國卻並未因此減少其軍事行動。

根據網路軍事媒體Breaking Defense的獨家報導，美國國防部印太司令部總司令戴維森(Adm. Philip Davidson)要求國會額外提撥200億美金，以加強美國在印太海域的陸海空三軍武力，借以對抗中國的軍事化行動。

雖然這個月初戴維森曾經在聖地牙哥的一個海軍會議當中提出這項需求，但是當時並未揭露具體金額。

Breaking Defense的報告將中國視為美國的主要競爭對手，而戴維森提出的需求足以讓美國在2026年之前維持其嚇阻策略。該文件還指涉戴維森提出的200億資金只相當於美國在歐洲軍事部署的經費的百分之八十。這與專家意見一致: 過去幾年專家批評美國國防部雖然口頭上強調中國重要性，但是在軍事上還是注重歐洲，而沒有給亞太地區同等的關注。

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

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