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杜特蒂下令不配合防疫殺無赦 1農民不戴口罩又砍人遭射殺
菲律賓總統杜特蒂日前下令，如果民眾不配合防疫措施，執法人員可直接開槍擊斃。沒想到隔了幾天就有人因不戴口罩，還要拿刀砍警察和醫護人員，因而被警察射殺。
菲律賓媒體報導，北阿古桑省一名63歲農民在檢查站被醫護人員勸導要戴口罩，這名已喝醉的農民不聽勸，還要拿鐮刀砍醫護人員和警察，結果被警察槍殺，成為杜特蒂下令後第一位因不配合防疫而被槍殺的平民。
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