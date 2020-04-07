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美國大學疫情地圖爆紅 幕後設計者是中國留學生

聯合新聞網 / 綜合報導
全球媒體最常引用美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出的新冠肺炎疫情即時地圖。圖擷自Johns Hopkins University
全球媒體最常引用美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出的新冠肺炎疫情即時地圖。圖擷自Johns Hopkins University

美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出的新冠肺炎疫情即時地圖，是目前全球最著名的防疫參考工具之一：以黑底紅點標示各國的疫情狀況，左右兩側則標註確診、死亡和恢復病例的確切數字，成為各國主流媒體和政府部門最常引用的可靠資料。媒體報導，這張地圖最初的設計者是目前就讀於約翰•霍普金斯大學土木與系統工程博士班的中國留學生董恩盛。

根據央視新聞報導，董恩盛是約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心副教授蘿倫‧嘉德納（Lauren Gardner）的學生，目前就讀博士班一年級。由於蘿倫和董恩盛過去有針對美國麻疹病毒風險分析時製作過視覺化的地圖呈現，因此，在這方面有相當的經驗。一月二十一日，他們便決定要針對新型冠狀病毒製作類似的地圖，並在當天完成了初步的建構，「當天晚上我大概花了七到八個小時的時間，就做好了第一版。然後一月二十二日早上十一點左右，我的導師通過推特把這個圖表發到全世界的平台上。」

董恩盛受訪時，解釋該疫情地圖的緣起。圖／CGTN
董恩盛受訪時，解釋該疫情地圖的緣起。圖／CGTN

團隊中還有另一位來自中國的留學生杜鴻儒，他自2月1日加入團隊，負責資料收集整理，並且與世界衛生組織的資料比對。他指出，這項工作最困難的就是要比對不同的資訊來源，甚至包含了各種不同的語言，再將它們進一步整合到地圖中。資料的來源也是一個問題，例如美國疾病管制與預防中心（CDC，Centers for Disease Control and Prevention）所更新的資訊基本上是以「州」為單位，又時常出現24到48小時的延遲，因此團隊在美國方面的資料來源，主要是根據第三方數據平台「一畝三分地」等，以採集到可以精確到「縣」甚至「鄉鎮」的數據。

蘿倫‧嘉德納受訪時指出，這個團隊一開始只有她和她的研究生，總共大概六個人，但隨著這份地圖被更多人使用，校內的應用物理實驗室和美國環境系統研究所也開始加入管理這個網站。團隊在開發途中也曾經遭遇過不少問題，例如二月份美國政府從鑽石公主號上撤僑，由於團隊不清楚患者具體被帶到何處，因此將患者的位置標記在美國的地理中心點堪薩斯州上，卻引來當地居民的恐慌，他們才又趕緊把標記暫時放回了橫濱港。

對於董恩盛而言，這個地圖的製作並非單純只是學術用途。來自山西太原的他，最初是希望透過利用這樣的方式，來關心遠在家鄉的親友，「我真的很擔心我的家人。每當我整理數據時，就會看到這些紅點越來越大，從我的家鄉傳播到我現在居住的巴爾的摩。」而地圖上的這些紅點，可以讓他清楚看見家鄉的情況。

新冠肺炎 留學生

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