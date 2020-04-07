批中國發災難財 巴西教育部長推特開炮

中國駐巴西的大使館周一(4月6日)發表聲明譴責巴西教育部長溫特勞布 ( Abraham Weintraub) 推特上發表的內容。

聲明中表示:「溫發表此番言論係蓄意而為，荒謬可恥，帶有強烈種族歧視色彩，意在達到不可告人的目的，對中巴兩國關係健康發展產生了不利影響。」

內容也提到中方多次進行交涉，認為溫特勞布此舉是「公然發表污蔑中國的言論，將新冠肺炎疫情病毒源頭同中國掛鉤，對中國進行污名化攻擊」。

中國駐巴西大使楊萬明表示正在等待巴西政府正式回應。

溫特勞布周日(4月5日)在推特上發文說這波疫情將幫助中國「主宰世界」，還用一個語無倫次的漫畫人物嘲諷中國口音。但隨後他就把這篇推文刪除。

他在接受電台採訪時說自己不是種族主義者，還加倍攻擊中國處理新冠疫情的方式，指責中國醫療制造商賺取暴利。

巴西正預計購買更多呼吸機送到各大學醫院。他強調，除非道歉可以換來呼吸機更低的價格，不然他不會道歉。他說:「讓他們給我的醫院送來1千台呼吸機，我就去中國大使館說:『我是個白痴』。」

巴西教育部目前拒絕就此事發表評論。溫特勞布本人目前也沒有進一步回應。

巴中友誼生變?

中國是巴西農產品和鐵礦石的主要買家。2020年第一季度，巴西對中國高達140億美元，佔出口全球總額的29%。

新冠肺炎大流行讓巴西與其最大的貿易伙伴中國頻生摩擦。由於世界上主要的醫療用品生產企業都在中國，兩國自疫情爆發後在相關交易上意見不合，加深裂痕。

這次與中國爆發沖突的巴西教育部長溫特勞布是總統博索納羅 (Jair Messias Bolsonaro)的顧問。溫特勞布、博索納羅的兒子，巴西下議院議長愛德華多(Eduardo Bolsonaro)與巴西外交部長阿勞霍 (Ernesto Araujo)都呼籲要與美國更緊密地合作，及對中國持謹慎態度。

上周，巴西衛生部長曼德塔 (Luiz Henrique Mandetta)說， 中國曾棄巴西的醫療設備訂單而改賣給美國。當時美國政府派出20多架貨機到巴西購買同樣的產品。這也成為巴西推特上的熱門話題之一 (#ChineseTradeBlockadeNow)

巴西疫情

博索納羅曾多次淡化新冠肺炎的嚴重性，稱其為「小感冒」，也在政治上挑起紛爭， 譴責支持社會隔離的省長。博索納羅認為社會隔離會對巴西經濟造成災難性影響。但隨著病亡人數上升，民意調查顯示，絕大多數巴西人支持行動限制，以遏制新冠病毒傳播。

巴西有超過一半以上的死亡人數是在巴西人口最密集的地區--聖保羅州。州長多利亞 (Joao Doria)4月6日將隔離期延長15天至4月22日，並表示警方已被授權驅散公眾集會。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、美聯社)

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