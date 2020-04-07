英外相暫代首相！強生若久病未癒 保守黨將選新領袖
英國首相強生6日因新冠肺炎症狀惡化，進入加護病房治療，已請外務大臣拉布（Dominic Raab）在必要時代理他的職務，並在這場公衛危機中治理國家。
英國衛報報導，預計拉布將從當地7日起主持緊急應變小組（cobra）會議和內閣會議，政府會做出與新冠肺炎疫情有關的重要決定，包括是否及何時更動人民行動限制。
現年46歲的拉布是強生的「指定代理人」，曾兩次對新冠病毒測試呈陰性反應，將代理首相職務，因為強生現已病重，無法繼續掌管政務。
一名前高級公務員說，拉布在該職位待多久，將取決於強生的健康狀況，和重返內閣的可能性。
英國前公務員系統負責人克斯拉克（Lord Kerslake）表示，「政府和內閣秘書已明確認定拉布為（代理）首相，但這決定是之前做的，沒想過事情會演變至此」。
由於英國政體是議會民主制，根據英國不成文憲法，沒有必要舉行選舉，讓拉布掌握首相大權。然而，政治壓力最終可能會導致重新選舉。
克斯拉克表示，若首相在一段時間內仍無行為能力，外界將質疑拉布是否有權繼續代理首相，內閣可能會介入。
他說，「問題是，考慮到強生領導政府贏得大選勝利，拉布能在多大程度上發揮強生的權力。我認為現在大致取決於強生的復原狀況」。
克斯拉克表示，「如果他不能快速康復，內閣將考慮讓誰擔任首相。但是如果強生無法繼續擔任首相，保守黨可能不得不選出新的領袖」。
中央社報導，不像美國總統若出事由副總統遞補職務，英國首相並沒有憲法上的明文代理人。不過，首相通常會直接指定某人來代理他的職務，就像這次拉布的狀況。
英國首相在任內因病重住進醫院，無法履行職務的情況並不常見。上一次是在2003年10月，時任首相布萊爾（Tony Blair）因為心臟問題入院近5小時。他出院兩天後就恢復上班，當時也是由外相代替他去下議院發表聲明。
1983年的首相柴契爾（Margaret Thatcher）曾進行一小時的眼睛手術。1957年的首相艾登（Anthony Eden）則是長期受膽囊疾病所苦，最終辭職。
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