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高等法院推翻原判！涉性侵男童樞機主教佩爾免坐牢
現年78歲的天主教樞機主教佩爾（George Pell）因1990年代涉嫌性侵兩名男孩於2019年3月遭定罪判刑六年，根據BBC，澳洲最高法院7日駁回這項判決，佩爾將會立即停止服刑。
七名法官一致通過認為陪審團沒有適當的考慮訴訟中呈現的所有證據。法院判決書指出，「最高法庭認為，理性審視證據的陪審團，應該對當事人的罪刑表示懷疑」。
在教廷位高權重的佩爾是史上因性侵孩童遭定罪的最高階級神職人員。
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