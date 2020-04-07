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經濟解析／首相進加護病房 英國陷疫情與領導雙重危機

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
英國首相強生2日走出官邸門外，參與為抗疫英雄鼓掌的活動。 美聯社
英國首相強生2日走出官邸門外，參與為抗疫英雄鼓掌的活動。 美聯社

才兩個月時間，英國首相強生的處境由天堂直墜地獄。兩個月前他在大選贏得壓倒性勝利，接著驕傲地帶領英國成功脫離歐盟。如今，他被送進收治新冠肺炎重症的醫院，必須戴上氧氣罩幫助呼吸，所幸意識仍清楚還不必使用呼吸器。

首相健康惡化凸顯英國正面臨的困境：未來10天要準備確診病例繼續攀高。目前英國已經超過5,000人死於新冠肺炎，全國尚在封閉居家隔離狀態，而醫療體系忙著補充人員以及諸如呼吸器、防護口罩等醫療物資的不足。

政府領導人住進加護病房令正值抗疫關鍵時刻的英國，陷入雙重危機。強生5日晚間先以「例行檢查」為由結束原先在首相官邸的自我隔離轉往醫院，6日下午情況惡化，政府宣布他轉到專收重症的倫敦聖湯姆士醫院接受氧氣治療後，英鎊應聲下跌。

還沒接受過新冠病毒檢測的外相拉布接手暫代首相職務，彭博資訊指出，強生自我隔離期間，他手下的官員們就已經開始出現分歧，內部分裂的風險在拉布代理首相職務後更升高，而拉布在去年是挑戰強生黨魁地位的對手。

6日強生情況還沒轉壞之前，他的幕僚表示，強生當天上午雖然仍有咳嗽和發燒但「精神很好」，仍舊掌控政府並與行政團隊保持聯絡。不過在拉布透露他和強生早自4日就沒再跟強生講過話之後，媒體追問強生現在究竟情況多嚴重？強生團隊沒有告知細節。

強生 英國 新冠肺炎

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