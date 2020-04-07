陸海警撞沈越南漁船 美國國務院嚴重關切

中國海警船日前在南海爭議海域撞沈一艘越南漁船，越南外交部4日向中方提出抗議；美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）6日表示嚴重關切此事，並指這屬中國大陸一連串非法海事主張，迫使南海附近的東南亞鄰國居不利地位。

歐塔加斯表示，呼籲中國大陸關注對抗新冠肺炎全球大流行，並停止以干擾其他國家，藉以擴大自己在南海的非法主張。

歐塔加斯表示，全球大流行爆發以來，北京宣布在南海兩軍事基地上建立「研究站」，且讓特種軍用飛機降落在菲力克洛斯礁（Fiery Cross Reef）上：中國大陸持續在南沙群島附近部署其海上民兵。

歐塔加斯表示，中國大陸的「九段線」主張已在2016年7月遭國際仲裁停認定為非法海事請求，美國政府持相同立場。

歐塔加斯表示，呼籲中國大陸繼續專注於支持國際社會對抗新冠肺炎大流行所做的努力，停止干擾其他國家，來擴大其在南海的非法主張。

越南外交部4日發布聲明指，一艘越南漁船2日在黃沙群島（Paracel Islands，中國大陸稱西沙群島）附近捕魚，被陸籍船隻撞擊沉沒。船上共8名船員，均被陸籍船隻救起，並轉送到在附近作業的另外兩艘越南漁船；越南外交部批評中國大陸侵犯越南對該島的主權，威脅越南籍漁民性命。