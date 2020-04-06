疫情可能催生「超級儲蓄世代」 重塑全球經濟樣貌

在新冠肺炎疫情延燒並衝擊全球經濟之際，有專家認為，疫情可能催生出對投資持謹慎態度的超級儲蓄世代，且他們可能會重塑全球經濟的樣貌。

財經網站CNBC報導，風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel說，「當你突然意識到，這個世界比你相信的還要脆弱，你未來的風險胃納自然比以前低」，「我認為這會造就一個較無意願承擔風險的世代，他們將不介意錯失機會，因為他們愈來愈熱衷於對下行風險的防護」。

Housel認為，這場危機衝擊經濟的速度，將「對人們樂觀看待未來的能力造成深遠的影響」，「即便明天危機就解除，現在正經歷的事情，已嚴重到足以影響一整個世代」。

雖然Housel認為，社會轉向儲蓄可能阻礙國內生產毛額（GDP）成長，但他宣稱還是有好處。

他說，「這樣可能建立一個更能應對並承受未來衝擊的系統」，「這會降低未來成長速度嗎？可能會。然而，這也會打造出經濟上更為強健的社會」。

蓋洛普（Gallup）編纂數據顯示，在2008年金融危機後，較喜歡存錢而不是花錢的美國人，比率大幅提升。根據蓋洛普2019年的民調，逾60%的成年人仍說他們寧可存錢也不要花錢，蓋洛普稱這種情況與危機前幾年「背道而馳」。

或許疫情危機已持續影響消費習慣，並不會令人感到意外。個人理財網站Bankrate研究發現，52%的美國人已縮減開銷，以因應疫情。

然而，瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席經濟學家Paul Donovan表示，他對於當前的危機會大幅改變消費者心態持懷疑的態度。

他說，「經濟大蕭條改變美國人的行為，因為其毀滅性的影響持續很長的時間」，「這次當然我們希望是短暫的事件」。

他並表示，「歐洲已從根本上努力防止失業」，「以英國、丹麥、法國為例，他們協助企業支付工資，或許僅有七、八成薪水，但你仍保住飯碗」，由於政府的介入，人們的不安全感就不會強到要訴諸預防性儲蓄。

然而，Donovan強調美國人的預防性儲蓄將增加，原因是政府較聚焦於幫助已失業的人，「不一定能有效預防失業」。