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防疫成敗關鍵？ 歐洲這兩區或許能提供線索

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
維內托提高測試病毒和持續追蹤的水準，被外界視為防疫效率高於倫巴底的主因。路透
維內托提高測試病毒和持續追蹤的水準，被外界視為防疫效率高於倫巴底的主因。路透

義大利的倫巴底和維內托地區2月底爆發國內首波新冠肺炎疫情，這兩個地區當時迅速在街上架起路障，成為歐洲首個封城的地區，也開了歐洲封城的先例。

金融時報（FT）報導，倫巴底（Lombardy）和維內托（Veneto）這兩個相鄰的富庶地區，擁有全歐洲資源最健全的醫療體系，但兩地封城後的命運卻南轅北轍。

在肉眼看不見的疫情衝擊之下，倫巴底地區的肺炎死亡率高達17%，因而見到軍用卡車持續從當地城市貝爾加莫（Bergamo）運走遺體的畫面。但維內托地區的肺炎死亡率僅略高於5%。

病毒學家表示，死亡率與測試病毒的水準有密切關聯，但兩地的死亡率差距還是有其他因素，例如跟倫巴底相比，維內托更不願送確診病患住院治療。

主導維內托大規模病毒測試計畫的帕多瓦大學病毒學家克里薩尼表示，與整個義大利相比，維內托的死亡率極低，「這顯示我們採用的方式到目前為止都很成功」。

擁有1,000萬名居民的倫巴底地區，到1日為止新冠肺炎死亡人數達7,593人，占官方宣布的全國死亡人數57.7%；義國的肺炎死亡總數為1萬3,155人。相較下，人口490萬的維內托，確診病例和死亡人數分別為9,625和499。

維內托提高測試病毒和持續追蹤的水準，被外界視為防疫效率高於倫巴底的主因。維內托地方首長札亞率先建議推動大規模測試計畫，包括設立得來速檢測站在醫療中心檢測；他是義大利首位提出這項建議的地方首長。

不過，維內托採取的措施恰好與世界衛生組織（WHO）的指引相異，例如建議只測試生病者。維內托遵循在地科學家的建議，到1日為止已測試11萬2,746人，人數僅次於倫巴底的12萬1,449人。

專家認為，病毒測試並非降低死亡率的唯一因素。例如，維內托區內大城威尼斯的醫師就表示，威尼斯擁有傳染病方面的專業，這可追溯自該地區過去處理病毒的歷史。

對歐洲權威病毒學家、維內托地方首長科學顧問帕魯來說，送去醫院的確診病患人數一直是重要的因素。他說，在疫情爆發之初，倫巴底的病患住院治療比率約為65%，也就是民眾確診新冠肺炎後接受臨床治療的比率。

不過，維內托的住院治療比率僅為20%，因多數確診病患被要求待在家，除非需要緊急照護。貝加莫爾的教宗聖若望二十三世醫院醫師團隊在3月時警告，醫院已成為新冠肺炎的主要傳播來源，同時敦促更多確診病患待在家。

新冠肺炎 死亡率 義大利

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