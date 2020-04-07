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英相高燒不退 住院療養

經濟日報 / 國際中心／綜合報導

英國首相強生罹患新冠肺炎後，5日住院接受進一步檢查。首相辦公室堅稱強生並非緊急入院，而是聽從醫囑採取的預防措施，依然由強生主導政府施政，但仍引發外界對於他是否能繼續領導國政的疑慮。

若強生未來無法主政，英國首席大臣兼外交大臣拉布（Dominic Raab）將暫代首相職位，同時拉布也將從6日起主持每日疫情進度更新的會議。

55歲的強生是第一個已知感染新冠肺炎的主要國家領導人，3月26日感到身體不適，27日檢測發現新冠病毒陽性反應後，便持續在首相官邸隔離，但仍與部會首長和官員保持聯繫。他在隔離期間仍主持每日疫情會議，並陸續上傳影片安撫民心。

唐寧街10號發言人表示：「首相在醫生建議下入院接受檢測，因為他一直有持續高燒不退的症狀。」

醫師認為，住院觀察有助於更確切地掌握強生的病情。倫敦法蘭西斯克利克研究中心的醫生畢爾（Rupert Beale）認為，醫療團隊希望能監控關鍵症狀，如肺中的氧氣飽和度和血檢報告；若有必要也會對肺部和胸腔進行電腦斷層掃描，掌握首相體內器官的健康狀況。

強生 新冠肺炎 疫情

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