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醫師研判 英相強生可能會檢查肺肝腎功能

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導

55歲的英國首相強生在染上新冠肺炎10天後，5日住院，為包括高燒在內「持續不退」的症狀作進一步檢查。首相府堅稱這只是預防性措施。

路透報導，醫師研判，像強生這種年紀的新冠肺炎病人，確診十天之後，醫師應該會檢查氧氣濃度、肺、肝和腎功能，並做心電圖檢查。

一些醫護人員告訴路透，他們不知道什麼是新冠肺炎併發症的預防性檢查。醫護人員說，新冠肺炎病人可能在確診十天後病況惡化，有些人會演變為肺炎。

強生不吸菸，今年稍早曾說想減重。

新冠肺炎 強生 醫護人員

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