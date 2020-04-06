聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫師研判 英相強生可能會檢查肺肝腎功能
55歲的英國首相強生在染上新冠肺炎10天後，5日住院，為包括高燒在內「持續不退」的症狀作進一步檢查。首相府堅稱這只是預防性措施。
路透報導，醫師研判，像強生這種年紀的新冠肺炎病人，確診十天之後，醫師應該會檢查氧氣濃度、肺、肝和腎功能，並做心電圖檢查。
一些醫護人員告訴路透，他們不知道什麼是新冠肺炎併發症的預防性檢查。醫護人員說，新冠肺炎病人可能在確診十天後病況惡化，有些人會演變為肺炎。
強生不吸菸，今年稍早曾說想減重。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言