醫師研判 英相強生可能會檢查肺肝腎功能

義大利是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一，至五日已有超過十二萬人確診，僅次於美國和西班牙。義大利政府祭出嚴格的防疫禁令，要求民眾盡量不要外出，非必要的商家和行業一律停業，近來義國街頭幾乎都是空蕩蕩的。不過，義大利政府特別將報紙列為「基本必需品」，讓記者得以出外採訪報導新聞，報紙的印製和發行也不受影響，書報攤獲准繼續開門營業，羨煞許多被迫關門的店家。

2020-04-05 23:59