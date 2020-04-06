星國祭第三輪紓困！加碼逾千億並向民眾發逾1.26萬現金

為挽救遭新冠肺炎疫情重創的經濟，新加坡6日宣布第3輪紓困措施「同舟共濟預算案」，規模達51億星元（約新台幣1077億元），主要針對受防疫措施影響的企業、員工與家庭，這也是星國政府短短兩個月內推出的第三輪預算案。

星國副總理兼財長王瑞杰6日下午在國會中宣布，將員工薪水補貼規模從現行的25%提升至75%，年滿21歲的公民最快能在下周獲600星元（約新台幣1.26萬元）。星國政府並向受疫情影響企業提供金援，減免租用政府房地產商家的部分租金。

王瑞杰說，星國政府將為最新一輪經援計畫撥款51億星元，加上前兩輪經濟援助計畫，總共投入599億星元（約新台幣1.26兆元）對抗疫情，占新加坡國內生產毛額（GDP）的12%。