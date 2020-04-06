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土耳其疫情暴增 駐敘部隊先停戰

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

因應疫情，仗也不打了！土耳其官方近日宣布，駐守敘利亞的部隊將減少非必要的任務，勤務盡量維持在基地附近，以防止疫情在部隊中擴散。土耳其目前已超過27000人確診，5日甚至一天就暴增3千多例確診、73例死亡，加上敘利亞境內也開始出現確診，雖然內戰正酣，也不得不因為疫情而暫停。

防止疫情在軍中擴散

根據《半島電視台》報導，土耳其國防部5日發布聲明稱，該國駐敘利亞的部隊將減少非必要的軍事活動，儘量讓部隊待在軍事基地內，並派駐醫生進入基地，以防疫情在軍中擴散。土耳其在敘利亞內戰裡支持敘利亞叛軍，目前在北部大省伊德利布與總統阿賽德領導的敘利亞政府軍對抗。

土耳其的疫情從3月16日起開始惡化，從原本的8例至今已超過27000例確診，目前是全世界疫情第9嚴重的國家；敘利亞雖然目前僅有19例確診、2人死亡，但是敘利亞內戰熱區伊德利布的醫療建築早已因戰亂遭摧毀，也沒有足夠的物資與人力面對疫情，讓外街擔心此區將成為新冠肺炎蔓延的大溫床。

土國防疫艱難

土耳其在疫情難以控制下，總理艾爾段宣布全國20歲以下、65歲以上的民眾布許外出，避免疫情擴散。不過此禁足令對經濟也造成影響，跟印度一樣，許多民眾不出門工作就沒有收入。《中東之眼》也報導，艾爾段近日因此開放18-20歲如果有打工需求的年輕人可以在這次的禁令中豁免。

《中東監控網》也提到，國境內的敘利亞移民也可能成為防疫破口。雖然艾爾段宣布將會捐出他今年薪水的7成，另外請該國央行撥款80億美金紓困，但是該國國債去年已欠下183億美金、加上今年稅收會因疫情減少的情況下，許多國內政論員還乾脆建議艾爾段，把之前卡達送他的飛機賣掉拿來紓困。

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