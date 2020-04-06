影／疫情延燒 環法自行車賽玩VR…1小時完賽

比利時著名的環法法蘭德斯自行車賽今年受到新冠病毒肆虐而延期，最後在上周日（4月5日）以VR虛擬實境來進行比賽，由13名自行車騎士騎著固定的自行車並與遊戲畫面中的人物連動，成功完成這場自行車賽。

伴隨路邊廣告和虛擬觀眾揮舞著國旗，法蘭德斯巡迴賽的虛擬直播在比利時電視台以及YouTube上進行直播解說，並提供了與所有參賽車手即時連線的畫面。它甚至涵蓋了現實比賽267.2公里路線的最後三段爬坡路段，相當寫實。

比利時車手格雷格（Greg Van Avermaet）贏得了有史以來的首次虛擬環法法蘭德斯自行車賽，而格雷格的同胞奧利弗（Oliver Naesen）在最後的衝刺中擊敗來自愛爾蘭的尼古拉斯（Nicolas Roche）並獲得亞軍。

「無論今天比賽結果如何，我都很高興能參與到這項活動中，重要的是作為我們正努力應對世界所面臨的危機的運動，我很高興有這些措施，這將使每個人都有一點娛樂。即使我們都知道沒有什麼能取代真正的環法法蘭德斯。」尼古拉斯在這次比賽開始前在個人Instagram上這樣說道。