英首相送醫檢查 美官員：911時刻將至

英國首相強生 （Boris Johnson）周日（4月5日）晚間傳出因持續出現新冠病毒的症狀，在醫生建議之下，送往醫院進行檢查。約翰遜約於10天前被診斷出染上新冠病毒，接著便開始在家展開自我隔離。但是英國首相發言人周日表示，由於約翰遜持續出現發燒症狀，所以他決定采取預防性措施。

發言人表示，首相感謝所有努力工作的醫療人員，並呼籲社會大眾持續遵守政府建議，待在家中，保護國家衛生系統，拯救生命。

同一天，英國女皇伊麗莎白二世發表特別演說，除了感謝英國的醫護人員在新冠疫情期間持續出勤外，也贊許英國人民遵守政府建議待在家中。她呼籲英國人民繼續展現自我約束的能力，繼續面對新冠病毒帶來的挑戰。

她說：「我們一同對抗新冠疫情，我也要再次向你們保證，只要我們團結一致，我們一定能成功。雖然我們也曾面臨過其他挑戰，但這次的挑戰不同。我們這次與全球其他國家共同面對一個考驗，並運用先進的科學與同情心來一同對抗新冠病毒。我們會成功，而這份功勞將屬於每個人。」

「美國將迎來最艱難的一周」

與此同時，美國衛生總監亞當斯（Jerome Adams）周日在接受福克斯電視台訪問時警告，美國的新冠病亡數字即將於未來一周攀升至令人震驚的程度。亞當斯說：「未來一周將是大多數美國人生命中最艱難與悲傷的時刻，這也將會是美國的珍珠港時刻與911時刻，只是這個現象不會只出現在某地，而是遍布全國各地。」

此外，美國國家傳染病研究所所長弗契 （Anthony Fauci） 在接受美國哥倫比亞廣播公司的「面對全國」節目訪問時也說，他預測新冠病毒將發展成一個季節性的疾病，而美國未來一周的情況也會很糟糕。他說：「這樣的發展會讓一些人感到震驚。」

弗契說，他認為美國的疫情發展可能在8到9天後逐漸趨緩，新冠的確診案例數也會逐漸減少。他強調：「美國政府正在努力讓疫情得到更好的控制，我們實行措施的效果明顯比之前好許多。」

然而，部分美國公共衛生專家卻認為政府公布的新冠病亡數字並不完整，這會導致美國人民無法全面了解新冠疫情的發展程度。他們認為，由於各州所擁有的醫療資源不同，再加上地方政府的決策過程不一致，導致聯邦政府無法完整統計所有的新冠病亡案例。美國周日增加了24728起新冠確診案例與1151起病亡案例，將累計的新冠確診與病亡數字提升至336085與9602。

歐盟數國新冠疫情漸趨緩

另一方面，數個歐盟國家周日都表示，他們的新冠疫情正逐漸趨緩，這也讓各界對於新冠疫情是否會漸漸得到控制產生希望。西班牙周日新增了6023起新冠確診案例與674起病亡案例，創下過去十天來最低的新冠病亡數字。

意大利周日通報需要醫療搶救的病患人數，也在疫情爆發以來，首次呈現下降趨勢。德國的確診數字則是連續三天下降，從上周五（4月3日）的6174起案例到周日的5936起案例。

印度人民點燭火抗新冠

上千萬印度人民周日晚間在住處以燭火、手電筒與燈籠來照亮全國，象征以光明來一同對抗新冠病毒。此前，印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲印度人民一同對抗新冠疫情所帶來的黑暗，所以人民便以此行動來呼應莫迪的口號。除了以各式燈光來照亮各地的城市外，印度人民也在門口或陽台以呼喊的方式來搭配照明活動。該活動持續了總共有九分鐘。

其他地區

土耳其周日也因新冠病亡數字持續上升，宣布暫緩在敘利亞境內的軍事行動。此外，非洲的可發則是通報了該國頭兩起新冠病亡案例。

中國的新冠疫情則是持續趨緩。 根據中國國家衛健委周一 （4月6日） 公布的最新數據，中國新增39起確診案例與1起病亡案例，將累計的新冠確診與病亡數字提升至81708與3331。在39起新增案例中，有38起是境外輸入的確診案例，唯一一起本土案例則是出現在廣東。

同一天，中國也新增了78起無症狀感染者病例，其中有40例是境外輸入，而當天也有5個無症狀感染者轉換成確診感染者。中國目前仍有1047名無症狀感染者在接受醫學觀察。

楊威廉/鄒宗翰 （綜合報導）

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