英相稱能扭轉情勢的試劑不可靠！英政府訂購了1750萬盒
英國首相強生聲稱一種家用新冠病毒抗體檢測試劑盒可能「扭轉情勢」，英國政府因此訂購了1750萬盒，但事實上可能不可靠。科學家表示，這些試劑可能無法檢測出高達一半以上的新冠病毒案例。
英國衛報報導，英國部分部長近日似乎淡化試劑普遍有效的可能性，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也在5日表示，這些檢測試劑「不夠好」。
測試家用檢測試劑的科學家向衛報表示，市面上仍未有任何試劑顯現足夠的可靠性。部分試劑宣稱高達90%精確性，似乎僅在有非常嚴重症狀的醫院病患身上進行測試。
一名專家向衛報表示，試劑的敏感度可能相對較低，可能僅能偵測出50%至60%的輕症病患，而這個族群才是試劑檢測的主要對象。
英國一名進行新冠病毒抗體測試的科學家表示，基於目前對病毒的了解，他很驚訝英國政府有充分自信購買上千萬個試劑。他說，「許多科學家都再三考慮」。
根據BBC，英國新冠肺炎確診案例目前累積至4萬7806例。
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