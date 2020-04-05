口罩戴不戴？ 聽聽專家怎麼說

在新冠肺炎疫情擴散之際，身體健康的民眾外出時是否該戴上口罩，以遏制疫情擴散，目前全球各地的說法不一。彭博資訊報導，中國大陸、香港、台灣的政府官員建議在人群擁擠處應配戴口罩，例如公車、地鐵；一些東歐國家已要求前往公共場合需戴口罩。世界衛生組織（WHO）則表示，健康人士無須配戴口罩。美國方面的立場原本也是如此，4月初則已建議民眾在公共場所戴上布口罩，而非醫用口罩。

1.為何各地的做法不同？

部分原因是過去的習慣不同。2002至2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，讓東亞地區的民眾養成在公共場合配戴口罩的習慣。

2.配戴口罩是否有預防作用？

許多醫學專家認為配戴口罩具有預防作用，尤其是新冠肺炎有無症狀感染的現象；新冠病毒是透過呼吸道飛沫傳染，如果飛沫接觸口、鼻、眼，就可能發生感染。

一些人士認為，民眾搶購口罩是不負責任的行為。由於口罩短缺，如果把口罩留給那些實際有需要，以及無法避免接觸感染者或可能感染者的人，其實對所有人反而更好。

3.衛生官員怎麼說？

美國疾病預防控制中心（CDC）表示，「切勿」占用醫護用口罩。 美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）則推文疾呼：「別再買口罩了！」 他表示，無法獲得口罩的醫護工作者，處於危險之中，這反過來又給社區帶來風險。染疫醫護人員可能將病毒傳給未受感染者，且他們一旦患病就無法照顧病人。

4.非醫療級口罩呢？

由於醫療口罩短缺，包括CDC在內的醫學專家建議民眾配戴自製口罩，例如布口罩或使用頭巾、圍巾遮掩口鼻。

5. 醫護人員的準則是什麼？

醫療規則要求疑似感染新冠病毒者隔離並佩戴口罩。通常會是外科醫生所戴的類型，這種口罩可攔截含病毒的呼吸道飛沫，保護他人。處理感染者的醫護人員則需佩戴等級更高的口罩，亦稱為呼吸器。

6. 戴口罩有不利之處嗎？

亞當斯說，未經訓練的人常常會觸摸自己的臉部，可能增加感染冠狀病毒的風險。WHO強調，正確使用口罩至關重要：用乾淨的手戴上、摘下時從內面拿下而不接觸外面（汙染面），之後要洗手，勿重復使用一次性口罩，並妥善處理使用過的口罩。