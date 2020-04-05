快訊

巨大機器人的社會學：日本戰後的機甲浪漫譚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科幻小說情節？義大利討論解封城：抗體決定誰能復工

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
義大利討論解封城，可能以有無抗體，做為決定個人能否復工和自由行動的依據。路透
義大利討論解封城，可能以有無抗體，做為決定個人能否復工和自由行動的依據。路透

義大利新冠肺炎確診患者新增速度放緩，進入高原期，總理孔蒂表示，政府已開始和科學家合力規劃如何解封城，讓病癒者復工而不引爆另一波疫情。紐約時報報導，義國衛生官員和政治人物最近聚焦一個近似反烏托邦小說和科幻電影情節的作法，血液中是否有可以抵抗新冠病毒的正確抗體，可能決定誰能復工、誰不能，以及誰必須待在家裡和誰能自由活動。

相關辯論超前科學研究。研究人員並不確定抗體是否真的代表免疫力--即使懷抱這樣的希望--但他們擋不住政治人物緊抱此一構想，因為後者面臨要讓經濟體復工以免導致廣泛衰退的壓力。

東北部威尼托大區的保守派主席札亞提議發放特殊「許可證」，給有抗體可證明已患過並擊敗病毒的義大利人，能在義國全境移動和工作。自由派的前總理倫齊提及給未感染的人發行「新冠通行證」。

義國3月9日起全國封城，是歐洲最早這樣做的國家，周六（4日）新增確診約4800例，顯示疫情似有放緩跡象。義國因此開始熱切討論復工，早於西班牙、英國和美國。

但基於抗體來決定誰可以復工，再度讓義大利首當其衝，成為西方民主國家的實驗室，必須面對道德抉擇的難題，權衡怎樣做對整體社會最有利，即使會侵害個人權利，例如找出被感染但無症狀的病人，不讓他們散播疫情。先前醫生已做過類似抉擇，先救治有較高存活機會的年輕人，老弱病患的優先順序往後排。

巴黎第五大學道德哲學教授馬札諾說，檢視抗體以做為可自由活動的根據，「像是把人分做兩類，強者和弱者。」但她補充，這是將怎樣對社會最好的實用觀點，與尊重個人加以調和，後者的作法是「保護脆弱人士而非將之邊緣化」。她說，「這不是歧視，是保護」。

如同德國、美國、中國和其他國家，義國科學家已開始研究抗體是不是對抗新冠肺炎的潛在保護罩或免疫力來源。他們計劃下周起在威尼托大區收集10萬個血液樣本，測試抗體和基因組測序。病癒者的抗體可能是決定誰能脫離隔離檢疫返回工作的實用工具。

義大利 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

連假湧人潮 急診醫師憂：昨天的台灣一個月前的義大利

義大利新冠肺炎重症減少 累計1萬5362死冠全球

義國印度信評 逼近垃圾級

家鄉疫情告急求援湧近千萬善款 義籍神父謝台灣人

相關新聞

受疫情影響！英國考慮放寬立遺囑規定

新冠肺炎疫情擴散之際，英國法務部重新檢視英格蘭和威爾斯的立遺囑規則。

科幻小說情節？義大利討論解封城：抗體決定誰能復工

義大利新冠肺炎確診患者新增速度放緩，進入高原期，總理孔蒂表示，政府已開始和科學家合力規劃如何解封城，讓病癒者復工而不引爆...

加拿大老牌衛生褲製衣廠 召回員工生產醫用防護衣

一家歷史悠久、以衛生褲出名的加拿大製衣廠，即將因應疫情，召回員工改製醫用防護衣。

法國東南部蘇丹難民持刀開殺戒 當局視為恐攻

一名蘇丹難民今天在法國東南部城鎮持刀大開殺戒，造成2死，當局已將此一事件視為恐怖攻擊

誤信5G傳播病毒謠言 英國基地台被燒毀

英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）今天在疫情例行記者會上表示，傳播5G會散布 新冠肺炎病毒的謠言十分惡劣，...

中越撞船引發舌戰 南海爭端再起波瀾

（德國之聲中文網）據越南官媒"越南人民報網"周六（4月4日）報道，越南外交部發言人黎氏秋姮周五就最新中越船只相撞事件表示，據越南各職能部門的信息，越南漁船QNg 90617 TS號和八名漁民正在歸屬越

Google數據看疫情影響 台灣人公園造訪率增17%

Google用戶位置數據顯示，在武漢肺炎疫情嚴重的義大利和西班牙，零售休閒場所造訪率滑落94%，但台灣零售休閒場所造訪率...

法國東南部小鎮發生持刀襲擊事件 已知2死4傷

路透報導，法國東南部德龍省一座小鎮鎮長瑪麗·海倫·索拉瓦爾4日表示，民眾當天早上在一間麵包店外排隊購物時，突然有歹徒持刀...

美國頒禁令德政府挨批 物資緊缺掣肘全球抗疫

（德國之聲中文網） 周五晚間(4月3日)，美國總統特朗普下令，停止向他國出口醫用防護服、N95口罩等重要防疫物資。他說，為了抗擊新冠病毒，美國國內急切地需要這些物資，"我們必須擁有。" 特朗普下

新冠危機：各國爭搶口罩 猶如「狂野西部」

（德國之聲中文網）世界各地指控美國將抗擊新冠肺炎大瘟疫亟需的保護裝備搶購一空或予以沒收，而很多保護裝備本來是要供應給其它國家的。據法新社報道，針對來自法國的指責，美國政府一名發言人表示，美方沒有購買過

英國工黨新黨魁出爐 施凱爾矢言率領黨走向新時代

英國衛報報導，英國工黨4日選出新主席施凱爾（Keir Starmer）。

質疑譚德塞助中國瞞疫情 美國國會籲下台呼聲起

美國政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」報導，世界衛生組織（WHO）被質疑協助中國隱瞞國內的2019冠狀病毒疾病疫情數據，美國...

熱門新聞

末日預言成真？ 主張以黃金為貨幣的金本位者終於翻身了

美國人囤糧居家避疫 這些產品買氣強強滾

從喊出「中國病毒」到說要「保護亞裔」...揭川普態度大轉彎背後原因

又有變數？ 路透：OPEC+緊急會議可能延兩、三天

巴菲特減持兩大航空股 新冠疫情讓航空業陷空前危機

疫情重創，石油業者可能付錢要客戶「把油帶走」！為什麼油價暴跌還不減產？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。