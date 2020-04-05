科幻小說情節？義大利討論解封城：抗體決定誰能復工

義大利新冠肺炎確診患者新增速度放緩，進入高原期，總理孔蒂表示，政府已開始和科學家合力規劃如何解封城，讓病癒者復工而不引爆另一波疫情。紐約時報報導，義國衛生官員和政治人物最近聚焦一個近似反烏托邦小說和科幻電影情節的作法，血液中是否有可以抵抗新冠病毒的正確抗體，可能決定誰能復工、誰不能，以及誰必須待在家裡和誰能自由活動。

相關辯論超前科學研究。研究人員並不確定抗體是否真的代表免疫力--即使懷抱這樣的希望--但他們擋不住政治人物緊抱此一構想，因為後者面臨要讓經濟體復工以免導致廣泛衰退的壓力。

東北部威尼托大區的保守派主席札亞提議發放特殊「許可證」，給有抗體可證明已患過並擊敗病毒的義大利人，能在義國全境移動和工作。自由派的前總理倫齊提及給未感染的人發行「新冠通行證」。

義國3月9日起全國封城，是歐洲最早這樣做的國家，周六（4日）新增確診約4800例，顯示疫情似有放緩跡象。義國因此開始熱切討論復工，早於西班牙、英國和美國。

但基於抗體來決定誰可以復工，再度讓義大利首當其衝，成為西方民主國家的實驗室，必須面對道德抉擇的難題，權衡怎樣做對整體社會最有利，即使會侵害個人權利，例如找出被感染但無症狀的病人，不讓他們散播疫情。先前醫生已做過類似抉擇，先救治有較高存活機會的年輕人，老弱病患的優先順序往後排。

巴黎第五大學道德哲學教授馬札諾說，檢視抗體以做為可自由活動的根據，「像是把人分做兩類，強者和弱者。」但她補充，這是將怎樣對社會最好的實用觀點，與尊重個人加以調和，後者的作法是「保護脆弱人士而非將之邊緣化」。她說，「這不是歧視，是保護」。

如同德國、美國、中國和其他國家，義國科學家已開始研究抗體是不是對抗新冠肺炎的潛在保護罩或免疫力來源。他們計劃下周起在威尼托大區收集10萬個血液樣本，測試抗體和基因組測序。病癒者的抗體可能是決定誰能脫離隔離檢疫返回工作的實用工具。