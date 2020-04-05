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受疫情影響！英國考慮放寬立遺囑規定

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
受新冠肺炎疫情影響，英國法務部重新檢視立遺囑規定。歐新社
受新冠肺炎疫情影響，英國法務部重新檢視立遺囑規定。歐新社

新冠肺炎疫情擴散之際，英國法務部重新檢視英格蘭和威爾斯的立遺囑規則。

英國衛報報導，英國目前規定，有效遺囑必須由現場兩名證人簽署，同時，證人必須為身分獨立且與遺囑內容無關之人士。然而，在當前因應疫情而實施的社交距離規則下，尤其是那些在家或醫院隔離的民眾，幾乎不可能按照規則立遺囑。

英國法務部正檢討短暫放寬規定，可能會減少證人數目，或接受視訊見證的替代辦法。不過，法務部表示，任何短暫放寬之舉必須與防範舞弊風險取得平衡。

法務部一名發言人表示，「這是棘手的法律問題。我們必須繼續保護老年人及弱勢族群避免受到潛在詐騙。雖然目前仍無修改法律的計畫，我們將考慮所有選擇，並繼續在疫情期間仔細檢視」。

英國信託與遺產執業人士公會（Society of Trust and Estate Practitioners，簡稱Step）表示，已經與財政部討論放寬規定。Step技術顧問岱安（Emily Deane）表示，「疫情導致訂立或更新遺囑的民眾數量增加。我們希望司法部將會實行短暫的法律措施以便讓民眾在這個時期容易立遺囑，但同時注意避免詐欺。現在比以往任何時候更重要，人們必須小心擬定或更新遺囑，確保遺囑有效性」。

英國 疫情 法務部

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