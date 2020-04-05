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加拿大老牌衛生褲製衣廠 召回員工生產醫用防護衣

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
以衛生褲出名的加拿大製衣廠Stanfield's，即將因應疫情接受政府合約，改製醫用防護衣。取自Stanfield's臉書@Stanfields1856
以衛生褲出名的加拿大製衣廠Stanfield's，即將因應疫情接受政府合約，改製醫用防護衣。取自Stanfield's臉書@Stanfields1856

一家歷史悠久、以衛生褲出名的加拿大製衣廠，即將因應疫情，召回員工改製醫用防護衣。

加拿大電視網（CTV）報導，加國總理杜魯多3月31日宣布，加國有五家業者有意為前線醫護人員生產個人防護裝備，位於新斯科細亞省的史坦菲爾德有限公司（Stanfield's）是其中之一。

該公司執行長史坦菲爾德說，已向供應商Intertape Polymer採購當局核可的材料，一旦政府提出要求細節，這間已傳承五代的家族企業將召回超過75名員工開工，他估計政府合約金額可達數百萬美元。該公司原有逾200名員工，3月間因疫情爆發而停工。

他形容這是西方國家政府動起來的「關鍵」訊號，確保國內有供應商能生產對公共安全至關重要的防護裝備。

史坦菲爾德表示，使命感促使他接辦此一任務。該公司有模具和機器，初期每天每個班次估計能生產逾2000件防護衣，以填補中國大陸受疫情衝擊減少供應之後，加國爆增的需求。

這家公司在1890年代發明不縮水的毛質衛生褲，備受育空地區淘金客歡迎；一戰期間曾為打壕溝戰的士兵提供防寒毛毯；二戰期間則專製最裡層的保暖內衣。

史坦菲爾德說，計畫透過該公司海外供應鏈提供部分防護衣，但也將重建加國境內因為自由貿易和離岸製造幾乎全軍覆沒的生產供應。

他說：「不管是可重覆使用或拋棄式的隔離防護衣，都是中國製，所以在加拿大建立一個小型生產基地，未來能因應類似危機極為重要。不能讓供應這樣突然間降到零。」

總部設在蒙特婁的加國醫療物資業者Medicom公司營運長拉弗杜爾說，在地生產現在受到重視。他的公司在中國設有生產防護面具的工廠，但武漢爆發疫情時供應銳減。

目前和Medicom接觸的西方國家政府包括法國和加拿大，他們都希望生產防護面具的工廠就在自己國境內。

疫情 加拿大

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